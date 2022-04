Paz Padilla, sobre su etapa en 'Sálvame': 'Yo era un soldado. Hacía lo que me tocaba'

Hay un momento de la vida en que miras hacia atrás y te replanteas cómo quieres vivir tu vida a partir de ahora, bien sea, tras un periodo de reflexión, una mala experiencia o una pérdida. En agosto de 2020, Paz Padilla se despedía del gran amor de su vida, Antonio, del que no se separó ni un solo momento tras serle detectado un tumor cerebral. Junto a él, Paz aprendió que lo importante es vivir el aquí y el ahora, y eso es lo que ha puesto en práctica desde entonces.

Centrada en la obra de teatro El humor de mi vida, la adaptación teatral de su libro homónimo, que también se convertirá en película y tras la reciente rescisión de su contrato con Mediaset, la cómica y presentadora se encuentra en plena gira promocional de su espectáculo, es por ello, que Paz no dudo en participar en el programa Cinco tenedores, el espacio culinario y de entrevistas de Juanma Castaño y Miki Nadal en Movistar+ donde además de hablar del fallecimiento de su madre y de su marido, también habló de su marcha de Sálvame.

"He aprendido que lo que te viene en el universo disfrutarlo cada instante, a no desperdiciar nada en la vida, a rodearme de gente buena y de buen rollo. No quiero conflictos, no quiero problemas y hago lo que me apetece ahora mismo, como es el teatro" afirmaba la humorista y presentadora antes de ahondar en su despido de Mediaset.

Convertida en la pinche del periodista Juanma Castaño, ganador de MasterChef Celebrity 6, Paz habló de su última etapa televisiva, eso sí, sin querer ni siquiera pronunciar el nombre del programa del que estuvo al frente 13 largos años. "Aunque he trabajado siempre en un programa del mundo del corazón, no me ha interesado nunca la vida de la gente. Yo era un soldado. Hacía lo que me tocaba y si al día siguiente me ponían en otro programa, pues aprendería" señalaba tajante Paz.

Una inesperada respuesta, que llevó a Juanma Castaño a hacerle una contrapregunta. "¿No estabas feliz?", quiso saber el periodista deportivo. A lo que la presentadora contestaba: “No. Que nosotros somos profesionales de esto, que soy actriz y presentadora. Presento un concurso, o un programa de cocina, pero, evidentemente, hacemos un personaje. No es que yo lo fuera, pero tenía claro que me ponía el traje de presentadora".

Sorprendido por las palabras de Paz y aprovechando la coloquial conversación que mantenían entre fogones, Juanma no perdió la oportunidad de dar su punto de vista personal sobre el escenario que le acababa de narrar la presentadora. "Yo a veces os veo y pienso que muchas cosas no pueden ser normales. Acaba la gente llorando y echa polvo, y digo: '¿Cómo pueden volver al día siguiente? Yo donde estoy incómodo no vuelvo, por mucho que me paguen. Es lo que has hecho tú, ¿no?", planteaba el periodista esperando una respuesta por parte de su “pinche” particular que no tardo en llegar. "Yo estoy en un momento en mi vida que lo que quiero es paz y tranquilidad. Tengo 52 años, llevo muchos años trabajando y quiero ser feliz", respondía elocuente Paz dejando dilucidar el motivo de su marcha.

