Anna Ferrer Padilla confirma los rumores y hace oficial su ruptura con Iván Martín

Después de semanas de rumores, Anna Ferrer Padilla ha anunciado que su relación con Iván Martín. "Parece loco que dos personas que se han hecho felices durante tanto tiempo, hoy tengan que separarse para serlo", ha escrito la hija de Paz Padilla en una publicación en la que aparece abrazada al que ha sido su novio durante tres años. "Solo puedo darle las gracias por cada minuto, por cuidarme, apoyarme, por ser mi compañero en tantas aventuras, y estar siempre ahí en cada pequeño paso que he dado en mi vida", ha añadido la influencer, asegurando que han vivido muchas cosas juntos, pero que el noviazgo debe terminar. También Iván se ha pronunciado, publicando una serie de vídeos en los que se sincera sobre la situación: "Muchísimas gracias por preocuparos", ha comenzado, tras lo que ha explicado que ya no están juntos aunque se siguen queriendo.

"Nos hemos querido con locura, ha sido lo más real que he sentido nunca, y nos querremos siempre, pero ahora nuestros caminos se separan, y tenemos que seguir creciendo y avanzando cada uno por su lado", ha confesado Anna, que ha querido informar a sus seguidores de lo que estaba ocurriendo en su vida personal después de que una revista publicara que estaba atravesando una crisis con Iván. Antes de poner fin a su particular comunicado, la hija de Paz Padilla ha querido aclarar que "las relaciones no fracasan, terminan", por lo que no considera que los tres años que ha vivido junto a su pareja hayan tenido un mal final. "Quiero daros las gracias también a vosotros por todo el cariño y apoyo a nuestra relación, sé que trataréis esta ruptura también con el mismo amor, os queremos", ha terminado.

La última vez que les vimos juntos fue a finales de marzo, cuando viajaron a Jerez de la Frontera para asistir al bautizo de los nietos del empresario José Luis López, más conocido como El Turronero. Los dos disfrutaron de esta espectacular celebración con Paz Padilla, madre de la influencer, y después pasaron unos días en Cádiz. En cambio, las vacaciones de Semana Santa han sido por separado e Iván se ha tomado un descanso de las redes sociales para centrarse en su salud mental, lo que presagiaba que su relación no estaba viviendo su mejor momento. Finalmente los rumores han resultado ser ciertos y la pareja ha decidido poner fin a su romance después de haberse mudado a la misma casa el pasado mes de septiembre.

Anna e Iván comenzaron su relación en mayo de 2019, y el influencer fue uno de los grandes apoyos de la familia tras el fallecimiento de Antonio Vidal, marido de Paz Padilla. "No sé qué habría hecho sin ti", le decía la hija de la presentadora a su novio durante el duelo. A final del 2021, Anna desvelaba a ¡HOLA! que había sido un año lleno de aprendizaje, con "muchos cambios en mi vida". Entonces aseguraba estar "muy contenta": "Me siento muy afortunada, la verdad… Estoy feliz", añadía.

