¡No se lo esperaba! Álex Ubago sorprende a Anna Ferrer en su cumpleaños

Anna Ferrer cumplió 25 años el pasado 23 de febrero. Ese día lo celebró con un plan terrorífico organizado por su madre, Paz Padilla, y el fin de semana disfrutó de fiesta temática de los años 2000 con todos sus familiares y amigos. La 'influencer' vivió un día mágico lleno de sorpresas. "No lo voy a olvidar nunca", dijo al compartir varias fotos del cumpleaños."Ver a toda la gente que quioero celebrando la vida conmigo... afortunada es poco", añadió muy agradecida. Anna tenía un original photocall para posar con sus invitados, un catering espectacular, el juego de Furor presentado por el mismísimo Alonso Caparrós y una actuación que no se esperaba. La joven se quedó con la boca abierta cuando vio a Álex Ubago en su cumpleaños. El cantante, que este 2022 celebra dos décadas en la profesión, interpretó uno de sus temas más populares, Me muero por conocerte, y Anna compartió estas fotos del momento.

Hacía tiempo que no veíamos a Álex Ubago. El vitoriano, de 41 años, acaba de lanzar un nuevo disco, Álex Ubago: 20 años, un álbum recopilatorio que reversiona sus temas más influyentes. Para este nuevo proyecto, el artista ha contado con grandes amigos, como La Oreja de Van Gogh, con quien interpreta la canción Estar contigo.

El cantante tiene dos hijos, Pablo, de nueve años, y Manuela, de seis, con María Alcorta, con quien se casó el 10 de septiembre de 2011 en el Ayuntamiento de San Sebastián. A la ceremonia asistieron algunos compañeros de profesión del cantante, como Leire Martínez, Xabi San Martín, Haritz Garde y Pablo Benegas, de La Oreja de Van Gogh o Pau Donés.

A sus 25 años, Anna Ferrer es un referente para cientos de miles de jóvenes. Licenciada en Economía, gestiona una marca de moda junto a su madre, Paz Padilla. "Desde que acabé la carrera, he estado trabajando y buscando mi motivación. Ahora puedo decir que sé lo que quiero hacer con mi vida: la creación y dirección de una marca de moda es mi sueño", declaró en una entrevista concedida a ¡HOLA!. La 'influencer' adora a su madre y solo tiene buenas palabras para ella. "Es una mujer tan auténtica… No se le ha subido en absoluto la fama a la cabeza. Tiene los amigos de siempre y ha seguido con su vida de siempre", aseguró en la revista. Además, no puede estar más enamorada de su novio, Iván Martín. "Es mi apoyo absoluto y es muy artista. Está feliz con la interpretación y yo lo apoyo muchísimo también".

