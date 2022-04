¿En crisis? La relación de Anna Ferrer e Iván Martín, en el punto de mira

La relación de Anna Ferrer e Iván Martín está en el punto de mira. La última vez que les vimos juntos fue a finales de marzo, cuando viajaron a Jerez de la Frontera para asistir al bautizo de los nietos del empresario José Luis López, más conocido como El Turronero. Los dos disfrutaron de esta espectacular celebración con Paz Padilla, madre de la 'influencer', y después pasaron unos días en Cádiz. Todo parecía ir bien entre ellos, sin embargo, podrían estar atravesando una grave crisis sentimental.

Anna ha pasado las vacaciones de Semana Santa en Zahara de los Atunes con sus amigas y no se ha pronunciado sobre los rumores de ruptura. Tampoco lo ha hecho Iván, quien ha reaparecido en redes tras tomarse un respiro de varios días para centrarse en su bienestar. "Hola de nuevo. He estado unos cuantos días fuera porque lo necesitaba, porque si la cabeza no está bien, nada está bien", ha dicho al reencontrarse de nuevo con sus seguidores. "Gracias por preocuparos por mí. Ya os iré contando", ha añadido.

Anna e Iván comenzaron a salir en mayo de 2019 y desde entonces han dado pasos tan importantes como irse a vivir juntos el pasado mes de septiembre. También han superado momentos tan tristes como el fallecimiento de Antonio Vidal, marido de Paz Padilla. El 'influencer' se convirtió en un gran apoyo para su chica y también para su 'suegra', de ahí las bonitas palabras que Anna le dedicó en pleno duelo. "Gracias por haber estado al pie del cañón desde el minuto cero. Has sido mi mayor apoyo, mi motor y mi vía de escape. Nunca podré agradecerte todo lo que has hecho por nosotras, no sé que habría hecho sin ti. Te quiero".

Antes de ser pareja, Anna e Iván fueron buenos amigos. "Pero hubo un momento en el que algo cambió y ambos lo sentimos... Va pasando el tiempo y vas sintiendo cada vez más por esa persona", dijo la 'influencer' al recordar los inicios de su historia de amor. En una rueda de preguntas con sus fans, la joven confesó que siempre se ha sentido muy segura con Iván. "Algo que me hizo saber que era 'él' es que nunca me preocupó o tuve miedo de que me hiciera 'goshting', es decir, que desapareciera de la noche a la mañana sin dar ninguna explicación. Siempre estuve tranquila, cosa que no me había pasado antes con ningún otro chico. Y ahí entendí lo que era amor de verdad, el sano, el no sufrir temiendo que mañana me duera a dejar... lo hizo muy fácil. Y mil motivos más que me hacen querer pasar mi vida con él", aseguró.

