Paz Padilla se sincera sobre su salida de televisión: 'Estoy feliz, fuera es donde está la vida'

Un mes después de poner fin a su etapa como presentadora de Sálvame, Paz Padilla ha regresado a la televisión. Lo ha hecho en TVE de la mano de Las tres puertas, programa de María Casado en el que se ha sincerado acerca de diferentes aspectos de su vida personal y profesional. Precisamente de esta nueva etapa laboral que ahora discurre al margen de la pequeña pantalla se ha sincerado asegurando que está "tremendamente feliz" porque ha descubierto que "fuera es donde está la vida". La humorista reconoce que "a veces no te das cuenta de que eres esclavo del trabajo y al final lo único que te pertenece es el tiempo, y el tiempo pasa igual para reyes que para pastores".

La presentadora andaluza está satisfecha con el giro que ha dado su vida y se siente apoyada por su círculo íntimo. "Qué alegría, qué bien, te queremos", le han dicho sus seres queridos tras su salida ya que apenas tenía tiempo para disfrutar a su lado. No en vano, además de la televisión, el libro que ha escrito y el teatro, está también al frente de otros negocios. Es una mujer polifacética que se define a sí misma como "una buscavidas". Además, no le preocupa hacia dónde encaminar su futuro profesional porque tiene la convicción de que nunca le va a faltar trabajo. "A mí me da igual ponerme a limpiar portales, servir copas o ser Paz Padilla. Trabajar es ganarse el salario y a mí eso me da fuerza e independencia", indica.

La autora de El humor de mi vida también ha recordado cómo pasó del anonimato a ser conocida gracias a su incursión en la televisión, que fue inesperada. "La tele me cambió la vida. Cuando fui a acompañar a mi cuñada a hacer un casting dejé de ser Mari Paz para ser Paz Padilla", ha contado acerca de sus inicios. Su debut fue en el recordado programa de Antena 3 Genio y figura y desde aquella primera aparición no ha dejado de encadenar proyectos. Al margen de esta popularidad, ella se siente orgullosa de haber tenido "los pies en el suelo y nunca separarme de mi gente". Según le ha reconocido a María Casado, la mayor parte de sus amigos "son gente normal, albañiles, abogados..".

El destino y su historia de amor

Al echar la vista atrás y hacer balance de sus 52 años, Paz considera que todos los pasos que ha dado estaban escritos porque nada es casual y que las personas que han aparecido lo han hecho "para que siguiera caminando". Igualmente está convencida de que ella llegó a la vida de Antonio Vidal, con el que protagonizó una preciosa historia de amor, "para ayudarle a morir". Del fallecimiento de su marido en julio de 2020 a causa de un cáncer se sincera en su libro, en cuyas páginas relata su propio trabajo personal de aceptación para acompañar a su gran amor en sus últimos días. Dos años después de ese duro momento, asegura que sigue llorando todos los días y defiende que "aceptar no es olvidar sino recordar con amor y no con angustia".

