Kim Kardashian y el ejemplo que sigue para afrontar los ataques de Kanye West

Kim Kardashian ha hablado sobre los últimos ataques que ha recibido por parte de su exmarido, Kanye West, al cual se le ha censurado su cuenta en los perfiles sociales por sus constantes ataques a Pete Davidson, la nueva pareja de la empresaria. La influencer ha acudido como invitada al programa de Ellen DeGeneres. Una entrevista donde no ha eludido ningún detalle sobre el controvertido tema. "Estoy intentando tomar el camino correcto. Él siempre va a ser el padre de mis hijos y quiero hacerlo de la mejor manera posible, tanto por la felicidad de ellos como sentirme en paz con mi alma", ha afirmado. Igualmente, ha explicado cuál está siendo su referencia y fuente de inspiración a la hora de afrontar esta complicada situación. "Es algo que siempre he visto en mi casa. Mis padres siempre lo hicieron lo mejor posible, por mi bien y por el de mis hermanas", confesaba la socialité, que ya ha demostrado que la familia es uno de los ejes angulares en su vida.

VER GALERÍA

Kanye West vuelve a la carga de manera pública contra Kim Kardashian

En esta misma entrevista, Kim Kardashian ha demostrado encontrarse en una nueva etapa de su vida. Un punto de inflexión, donde su máxima prioridad en su propia felicidad. "Me siento bien. Yo animo a mis amigos y a toda la gente a la que quiero a que sean felices y busquen serlo. Estoy en la etapa de mis 40 y me dije a mi misma, ve a por tu felicidad. Así lo hice. Me tomé un tiempo y la encontré". Un discurso motivador y con el que ha reflejado su nueva formar de pensar, basada en el optimismo. Por sus palabras ha acabado recibiendo una gran ovación del público presente en el plató.

A la dicha actual de Kim también ha contribuido en buena parte su nueva ilusión amorosa, el cómico Pete Davidson. El ex novio de Ariana Grande se encuentra tan enamorado que no ha dudado en grabarse a fuego, literalmente, el nombre de Kim en su cuerpo. "No es un tatuaje, es más bien como una cicatriz. Tiene varios que representan el momento que estamos viviendo. Al final la gente que tiene tatuajes es lo que hace, ¿no? Hacerse tatuajes sobre lo que les pasa en la vida. Al mismo tiempo, no ha dudado en presumir orgullosa del que ella considera uno de sus grabados favoritos."Tiene uno que pone mi chica es abogada".

VER GALERÍA

Kim Kardashian cuenta los cambios que realizó en su vida y que la llevaron a divorciarse de Kanye West

Las palabras de Kim Kardashian demuestran que la relación va sobre ruedas, algo que ya se pensaba cuando compartió por primera vez fotos con Pete Davidson hace tan solo unos días. Un tema sobre el que la empresaria también ha bromeado. "Parece que hoy en día no se hace nada oficial hasta que no se sube a Instagram", una referencia a las presiones sociales relacionadas con el mundo online del que ella es toda una experta. Las instantáneas han dado la vuelta al mundo, pero la influencer ha querido quitarles importancia. "Son simplemente unas fotografías en donde salimos monos". Mostrando así la ilusión de quien está enamorada.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.