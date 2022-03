Kanye West vuelve a la carga de manera pública contra Kim Kardashian

Aunque Kim Kardashian y Kanye West firmaron el divorcio hace dos semanas, parece que los problemas entre ellos están lejos de acabarse. Siguiendo con su tónica de los últimos meses, el cantante no ha dudado en usar sus perfiles sociales para atacar a su exmujer, como ya ha hecho en ocasiones anteriores. Esta vez la acusa de impedir que los cuatro hijos que tienen en común, North, Saint, Chicago y Psalm, (de 8, 6, 4 y 2 años respectivamente) le acompañen a la iglesia. "A mis hijos no se les permite venir al servicio dominical. Esta es la quinta vez que ella me hace esto, ¿qué te pasa persona sin Dios?, ¿por qué mis hijos no pueden venir a la iglesia?", ha señalado el cantante haciendo pública una nueva diferencia entre ellos, la religión.

Una guerra abierta cuyo escenario es Internet, pues esta no es la primera vez que el productor musical usa las plataformas sociales como altavoz. Kanye West no dudó en mostrar su enfado y desacuerdo al saber que su hija mayor North, que tan solo tiene ocho años, contaba a sus ocho años con una cuenta propia en Tik Tok. Unos ataques que acabaron por cansar a la hermana más popular del clan Kardashian, que quiso defender esos vídeos y su papel como madre que lo que más desea es ver a su hija contenta. "Como principal proveedora y cuidadora hago lo mejor para protegerla. Esos vídeos le permiten que exprese su creatividad y eso le hace feliz, además de que están supervisados por un adulto", escribió. En ese mismo mensaje la modelo también quería subrayar que si algo podía causar daño en la niña eran los constantes insultos de su padre hacia su persona. "El divorcio ya es lo suficientemente difícil para nuestros hijos como para que la obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular la situación de manera tan negativa y pública le cause más dolor a todos". Al igual que su exmarido la socialité también está haciendo uso de sus perfiles sociales, donde cuenta con más de 290 millones de seguidores, para dar su versión de los hechos.

A pesar de la tormenta que le sobrevuela, Kim ha preferido pasar página de una manera definitiva. Mientras en lo profesional ha anunciado una nueva aventura empresarial con una línea de trajes de baño que prometen marcar las tendencias de estilo para el próximo verano; en lo personal se encuentra en un momento de lo más dulce, ya que, tras varios meses intentando huir del foco mediático, la influencer ha decidido compartir sus primeras fotografías junto a Pete Davison, haciendo de esta manera oficial su relación sentimental.

Unos pasos que también quiere seguir el músico, pero con menor fortuna, pues a pesar de que ha estado emparejado en varias ocasiones en los últimos tiempos, como es el caso de la actriz Julia Fox, parece ser que sus relaciones son bastante efímeras. Estas últimas semanas, se le ha visto junto a Chaney Jones, una modelo de tan solo 24 años que guarda un asombroso parecido físico con su famosa exmujer.

