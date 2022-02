¡Es idéntica a Kim Kardashian! Así es Chaney Jones, la modelo a la que vinculan con Kanye West

Loading the player...

Desde que Kanye West y Kim Kardashian se separaran a mediados de 2021, al rapero se le ha relacionado con varias mujeres, entre ellas la actriz Julia Fox, con la que rompió hace unas semanas. En los últimos días, muchos medios apuntan a que el artista estaría saliendo con la exuberante modelo Chaney Jones. Y, casualidad o no, lo que está claro es que ¡es idéntica a Kim Kardashian!. Este jueves, Chaney estuvo en la playa con un traje de baño similiar a los que suele lucir la multimillonaria y, es más, calcó todas las poses de la ex de Kanye West, según podemos observar en su perfil público. Unas imágenes que no han pasado desapercibidas para la prensa norteamericana e inglesa que se hacen eco de las mismas. Nosotros hemos comparado a ambas en multitud de fotografías y hemos llegado a una rotunda conclusión: Chaney Jones es idéntica a Kim Kardashian. Dale al play y no te pierdas el vídeo, ¡la comparativa es asombrosa!.

