Jennifer Aniston y Brad Pitt, ¿reencuentro en la ciudad del amor?

Brad Pitt y Jennifer Aniston formaron una de las parejas más glamourosas y envidiadas a principios de los 2000 y aunque tras cinco años de matrimonio su amor se hizo pedazos y su ruptura provocó todo un huracán en Hollywood, hay quienes no pierden la esperanza de volver a verles juntos de nuevo. Y es que si en enero de 2020 la pareja se reencontraba tras quince años sin verse en la entrega de los premios SAG, fundiéndose en un bonito abrazo, ahora la pareja de actores ha compartido mesa y mantel en París, y lo ha hecho en una fecha muy significativa, el 14 de febrero, día de los enamorados, tal y como asegura la revista Closer.

Brad viajó a París a principios de la semana pasada invitado por la ministra de Cultura, Roselyne Bachelot, para visitar el Centro Pompidou de París y también para conocer la colección privada de François Pinault expuesta en la Bolsa de Comercio. Una estancia a primera vista bastante insustancial si se tiene en cuenta que el actor adora Francia, el arte y que además viaja regularmente al país galo, concretamente al sur de Francia, para visitar su viñedo, el Château de Miraval. Lo llamativo de esta estancia, es que en la ciudad también se encontraba su ex, rodando algunas escenas de la segunda parte de la película Criminales en el mar y ambos no dudaron en organizar sus agendas para mantener una cena tú a tú.

Tal y como señala la edición francesa de la mencionada revista, la expareja se citó discretamente en el hotel Costes. Jennifer "iba vestida muy sencilla, jeans y una chaquetita" comenta una de las fuentes a la publicación y , se "se instaló en una mesa, en una de las salitas". Brad, por su parte, llegó un poco más tarde acompañado por su guardaespaldas y aunque ambos intentaron no ser reconocidos, los ávidos ojos de algunos de los clientes acabaron por identificarles.

"Brad y yo somos amigos, muy buenos amigos" admitía la actriz recientemente durante una entrevista en The Howard Stern Show. "Hablamos y no hay ninguna rareza en absoluto” añadía Aniston dejando claro que entre ella y su ex no existen rencores ni resentimientos.

Jennifer Aniston de momento no ha rehecho su vida sentimental tras su divorcio de Justin Theroux, con el que estuvo casada dos años, en cambio Brad Pitt tras su separación de Angelina mantuvo una breve relación con la modelo alemana Nicole Poturalski, con la que rompió en octubre de 2020, por lo que ambos están solteros.

