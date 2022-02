Kanye West rompe con su pareja y le manda flores a su ex Kim Kardashian por San Valentín

El romance de Kanye West y Julia Fox ha llegado a su fin, según ha confirmado la propia actriz a sus fans. Fox ha respondido a las publicaciones en las que supuestamente estaba llorando en un aeropuerto, destrozada por el fin de su sonado romance. "¡A todos vosotros os gustaría que estuviera completamente devastada! Los medios querrían pintar esa imagen de mí, una mujer sola y triste, llorando en un avión sin compañía", declaró Julia en el comunicado para anunciar su ruptura. "¡¡Pero eso es falso!! ¿Por qué no verme como lo que soy, la estafadora número uno? Escalé (LOL)”, añadió refiriéndose a las acusaciones que recibió en las que aseguraban que estaba con el exmarido de Kim Kardashian solo por interés.

"Kanye y yo estamos en buenos términos. Le tenía aprecio, pero no estaba enamorada de él. ¿Pensáis que tengo doce años?", continuaba. "De todas formas, si quieres la historia completa vais a tener que comprar el libro cuando salga", ha bromeado además de negar que hubiera estado "llorando" en el aeropuerto por la ruptura. "En todo caso me estoy riendo", puntualizó y señaló que la única ocasión en la que ha llorado este año fue el 6 de febrero, el día que su fallecida mejor amiga hubiera cumplido años.

La ruptura se produjo después de que West, de 44 años, pasara el domingo del Super Bowl junto a sus hijos y criticara una vez más al novio de su exmujer, Pete Davidson. "No, nunca vas a conocer a mis hijos", ha posteado Kanye en una publicación con sus fans que luego borró, en la que parecía dejar claro que ese era el siguiente paso que quería dar la estrella de Saturday Night Live. "No me desperté y luché por mi familia para ser tendencia sobre el Super Bowl, pero así pasó. La Super Bowl reúne a las familias. Para todos los casados, mantengan a su cónyuge cerca. Asegúrense de que sepa cuánto le quieres y aprecias, porque siempre hay un skete acechando en cada sucio callejón, esperando a destruir tu familia, caminando en sus Calvin Kleins alrededor de tus hijos. Desearía que mi esposa estuviera conmigo y nuestros hijos aquí, sentados en la línea de la yarda 50. Kim Kardashian, recuerda siempre que West fue tu W más grande", expresó Kanye. Tras su separación, el rapero ha seguido intentando reconquistar a la madre de sus hijos y con motivo de San Valentín le envío una camioneta pick up llena de rosas rojas a su casa. "Mi visión es clara como el cristal", escribió refiriendose a su deseo de recuperar su relación con Kim Kardashian cueste lo que le cueste.

Kamye West, que sufre una bipolaridad diagnósticada, ha afirmado en uno de sus post estar loco por Kim y su familia. “No tengo ningún problema con Kim. Amo a mi familia. Detengan esa narrativa. Yo no renunciaré a mi familia. Tengo fe en que volveremos a estar juntos. Nuestra relación es pública porque somos figuras públicas y la prensa a veces me llama loco, pero estar enamorado es estar loco. Yo estoy loco por mi familia. Feliz San Valentín”, escribió. "Dios traeme a mi familia de nuevo", ha suplicado el rapero en otra de sus publicaciones junto a un álbum de fotografías de la expareja con sus hijos.

