El estreno de 'West Side Story' en Madrid congrega a multitud de rostros conocidos

El Palacio de la Prensa de Madrid se puso de gala de este martes para albergar el preestreno de West Side Story en España. El remake del famoso musical es uno de los lanzamientos cinematográficos más esperados del año. Está dirigida por Steven Spielberg y cuenta con Gustavo Dudamel a cargo de la banda sonora de la cinta, quien el pasado 2 de diciembre asistió al visionado de la película en París junto a su mujer, María Valverde. El film se estrenará en las pantallas de nuestro país el próximo 22 de diciembre y cuenta con todos los ingredientes para convertirse en uno de los éxitos de la temporada. Fueron muchos los rostros conocidos que no quisieron perder la oportunidad de verla en primicia, entre ellos estaba Ana Cristina Portillo, muy elegante con un estilismo de Ines Domeq, quien comentó que "Con el director y la historia que tiene detrás seguro que es un peliculón", comentó.

- El hijo menor de Steven Spielberg debuta en el cine con una película de terror

VER GALERÍA

- Gran presencia de españoles entre los nominados a los Globos de Oro en su edición más polémica

Ana Cristina aprovechó la ocasión para expresar lo feliz que se siente con el embarazo de su hermana Claudia Osborne ya que en su familia “son muy niñeras”. Reconoció también que, cuando le dieron la noticia, la emoción hizo que hubiera lágrimas entre las hermanas. Ana Cristina adelantó que pasará la Navidad en Jerez, como siempre, y que espera pasarla con los suyos.

VER GALERÍA

Quien también asistió al preestreno del esperado musical fue Manuel Velasco, que se mostraba emocionado ya que estaba ante uno de sus musicales favoritos del que “lo sé todo”. Aunque no le acompañó en la premier, Manuel aseguró que estas navidades llevará a su madre, Concha Velasco, a verla puesto que es una de sus películas preferidas y seguro que también esta nueva versión le encantaba. El hijo de la intérprete habló sobre cómo está llevando su madre estos días en su casa viviendo una época mucho más tranquila tras su retirada de los escenarios, aunque reconoció que "Está muy triste por lo de Verónica Forqué".

VER GALERÍA

Carola Baleztena y su marido, Emiliano Suárez, llegaron con muchas ganas de ver el film y asegurando ser "muy románticos, el empresario añadió "qué sería de nosotros sin amor". La pareja tiene pensado pasar las navidades en familia, aunque no todos en casa la viven con la misma ilusión y el mismo espíritu, la actriz reconoció que su chico era un poco “grinch”. El compositor Lucas Vidal, quien ha escrito grandes bandas sonoras para el cine como la de Fast and Furious no podía perderse esta cita ta especial. Al igual que el director de cine Santiago Segura, la actriz de élite Mina El Hammani y la televisiva Nagore Robles y los actores, Candela Serrat y su marico Daniel Muriel, entre otros.

VER GALERÍA

Una historia de amor épica

En el Nueva York de los años 50 dos adolescentes de diferentes etnias, Tony y María, a pesar de pertenecer a dos bandas callejeras rivales, los Jets y los Sharks, se enamoran. Lo que dará paso a una trágico romance. La Nueva versión del legendario musical West Side Story es a su vez es la adaptación de una famosa obra de teatro de Broadway, que modernizaba la historia de 'Romeo y Julieta', de Shakespeare.

VER GALERÍA

Este año 2021 se han cumplido 60 años del estreno de la cinta original. La película ganó 10 Oscar de los 11 a los que estaba nominada, entre ellos el de Mejor Actriz de Reparto para Rita Moreno. La actriz vuelve a participar en la versión de Steven Spielberg a sus 90 años, interpretando a Valentina, propietaria de la tienda donde trabaja Tony, el protagonista, interpretado en esta ocasión por Ansel Elgort. La que se metió en la piel de Anita en 1961, además de ser una de los pocos artistas que tiene los premios de la Academia, los Emmy, el Grammy, el Tony y el Peabody, también es la productora ejecutiva de la película.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.