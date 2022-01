Gran presencia de españoles entre los nominados a los Globos de Oro en su edición más polémica

La Asociación de la Prensa Extranjera ha dado a conocer las candidaturas de los Globos de Oro pese a atravesar el momento más delicado en la historia de sus galardones. El año pasado ya se les puso en entredicho por falta de diversidad y prácticas no eticas y falta de transparencia a la hora de elegir tanto a ganadores como a nominados, lo que provocó que algunos de las estrellas galardonadas como Tom Cruise o Scarlett Johansson devolvieran sus estatuillas. En medio de su edición más polémica, la cadena NBC ha anunciado que no retransmititá la gala por televisión y de momento Hollywood guarda silencio. Las nominaciones han sido recibidas mayoritariamente con el mutismo de los estudios de cine, así como la mayoría de los intérpretes, que se han mostrado reaccios a mostrar en público sus agradecimientos. De momento no está claro si los nominados asistirán a la ceremonia de la 79ª edición de los Globos de Oro, considerados la antesala de los Oscar, que se celebrará el próximo 9 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles y podrá verse online, a través de la web de los premios.

-Penélope Cruz y Javier Bardem, doble celebración por las nominaciones a los Globos de Oro

Entretanto este año existe una nutrida presencia de españoles entre los candidatos. Javier Bardem aspira a obtener una estatuilla por su papel en Being the Ricardos, de Aaron Sorkin, donde se pone en la piel de Desi Arnaz, el marido cubano de la estrella de la televisión Lucille Ball, interpretada por Nicole Kidman, que también ha obtenido una nominación. Pedro Almodóvar ha obtenido dos candidaturas con su última película, Madres pararelas, protagonizada por Penélope Cruz, que esta vez no figura entre las candidatas, y Alberto Iglesias, nominado por la banda sonora original de la película del director manchego.

-Javier Bardem, de la mano de su esposa en el cine, Nicole Kidman, pero orgullosísimo de la suya en la vida real

-De 'Jamón, Jamón' a 'Madres paralelas': la impresionante evolución de estilo de Penélope Cruz en los últimos 30 años

El rapero y actor Snoop Dogg fue el encargado de anunciar la lista completa de los nominados a los Globos de Oro 2022

Mejor película de drama

Belfast de Kenneth Branagh

CODA de Sian Heder

Dune de Denis Villeneuve

El método Williams de Reinaldo Marcus Green

El poder del perro de Jane Campion

Mejor película de comedia o musical

Cyrano de Joe Wright

No mires arriba de Adam McKay

Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson

tick, tick... ¡BOOM! de Lin-Manuel Miranda

West Side Story de Steven Spielberg

Mejor dirección

Kenneth Branagh por Belfast

Jane Campion por El poder del perro

Maggie Gyllenhaal por The Lost Daughter

Steven Spielberg por West Side Story

Denis Villeneuve por Dune

Mejor guion

Being the Ricardos

Belfast

No mires arriba

Licorice Pizza

El poder del perro

Mejor actriz dramática

Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye

Olivia Colman por The Lost Daughter

Nicole Kidman por Being the Ricardos

Lady Gaga por La Casa Gucci

Kristen Stewart por Spencer

Mejor actor dramático

Mahersala Ali por El canto del cisne

Javier Bardem por Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch por El poder del perro

Will Smith por El método Williams

Denzel Washington por Macbeth

Mejor actriz de comedia o musical

Marion Cotillard por Annette

Alana Haim por Licorice Pizza

Jennifer Lawrence por No mires arriba

Emma Stone por Cruella

Rachel Zegler por West Side Story

Mejor actor de comedia o musical

Leonardo DiCaprio por No mires arriba

Peter Dinklage por Cyrano

Andrew Garfield por tick, tick... ¡BOOM!

Anthony Ramos por En un barrio de Nueva York

Cooper Hoffman por Licorice Pizza

Mejor actriz de reparto

Catriona Balfe por Belfast

Ariana DeBose en West Side Story

Kirsten Dunst en El poder del perro

Aunjanue Ellis por El método Williams

Ruth Negga por Passing

Mejor actor de reparto

Ben Affleck por The Tender Bar

Jamie Dornan por Belfast

Ciarán Hinds por Belfast

Troy Kotsur por CODA

Kodi Smith-McPhee por El poder del perro

Mejor película extranjera

Compartimento Nº6 de Juho Kuosmanen

Drive my Car de Ryûsuke Hamaguchi

Fue la mano de Dios de Paolo Sorrentino

A Hero de Asghar Farhadi

Madres paralelas de Pedro Almodóvar

Mejor película animada

Encanto de Jared Bush, Byron Howard y Charise Castro Smith

Flee de Jonas Poher Rasmussen

Luca de Enrico Casarosa

My Sunny Maad de Michaela Pavlátová

Raya y el último dragón de Don Hall, Carlos López Estrada, Paul Briggs y John Ripa

Mejor banda sonora original

Hans Zimmer por Dune

Germaine Franco por Encanto

Alexandre Desplat por La crónica francesa

Alberto Iglesias por Madres paralelas

Johnny Greenwood por El poder del perro

Mejor canción original

Be Alive de El método Williams

Dos Oruguitas de Encanto

Down to Joy de Belfast

Here I Am (Singing My Way Home) de Respect

No time to die de Sin tiempo para morir

Mejor serie de televisión dramática

Lupin

The Morning Show

Pose

El juego del calamar

Succession

Mejor serie de televisión musical o comedia

The Great

Hacks

Solo asesinatos en el edifcio

Reservation Dogs

Ted Lasso

Mejor actriz de televisión de drama

Uzo Aduba por In Treatment

Jennifer Aniston por The Morning Show

Christine Baranski por The Good Fight

Elisabeth Moss por El cuento de la criada

Michaela Jaé Rodriguez por Pose

Mejor actor de televisión de drama

Brian Cox por Succession

Lee Jung-jae por El juego del calamar

Billy Porter por Pose

Jeremy Strong por Succession

Omar Spy por Lupin

Mejor actriz de televisión de musical o comedia

Hannah Einbinder por Hacks

Elle Fanning por The Great

Issa Rae por Insecure

Tracee Ellis Ross por Black-ish

Jean Smart por Hacks

Mejor actor de televisión de musical o comedia

Anthony Anderson por Black-ish

Nicholas Hoult por The Great

Steve Martin por Solo asesinatos en el edificio

Martin Short por Solo asesinatos en el edificio

Jason Sudeikis por Ted Lasso

Mejor miniserie o película para televisión

Dopesick

American Crime Story: Impeachement

La asistenta

Mare of Easttown

The Undergrond Railroad

Mejor actriz en miniserie o película para televisión

Jessica Chastain por Historias de un matrimonio

Cynthia Erivo por Genius: Aretha

Elizabeth Olsen por WandaVision

Margaret Qualley por La asistenta

Kate Winslet por Mare of Easttown

Mejor actor en miniserie o película para televisión

Paul Bettany por WandaVision

Oscar Isaac por Secretos de un matrimonio

Michael Keaton por Dopesick

Ewan McGregor por Halston

Tahar Rahim por La serpiente

Mejor actriz de reparto en televisión

Jennifer Coolidge por The White Lotus

Kaitlyn Dever por Dopesick

Andie MacDowell por La asistenta

Saran Snook por Succession

Hannah Waddingham por Ted Lasso

Mejor actor de reparto en televisión

Billy Crudup por The Morning Show

Kieran Culkin por Succession

Mark Duplass por The Morning Show

Brett Goldstein por Ted Lasso

O Yeoung-su por El juego del calamar

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.