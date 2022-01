Penélope Cruz y Javier Bardem, doble celebración por las nominaciones a los Globos de Oro 'Madres paralelas' opta a mejor película internacional y el actor a mejor interpretación por 'Being the Ricardos'

Penélope Cruz y Javier Bardem están de doble celebración. Madres paralelas, dirigida por Pedro Almodóvar y ficción donde es protagonista la actriz, ha logrado dos nominaciones a los Globos de Oro, unos premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y que se celebrarán el próximo 9 de enero. Aunque la intérprete, que ganó la Copa Volpi en el festival de Venecia por su interpretación de Janis, no ha conseguido estar nominada, el filme opta a mejor película internacional y mejor banda sonora para Alberto Iglesias. Pero además de esta alegría para la pareja, Javier Bardem también aspira a obtener una estatuilla por su papel en Being the Ricardos, de Aaron Sorkin, donde se pone en la piel de Desi Arnaz, el marido cubano de la pionera de la televisión Lucille Ball, encarnada por Nicole Kidman, que también ha obtenido una nominación.

VER GALERÍA

Penélope Cruz y Javier Bardem, romántica escapada en su aniversario

Javier Bardem, que suena como favorito para llevarse el Goya a mejor actor por su interpretación de El buen patrón y ya ganó el pasado sábado el premio Forqué, competirá con Mahershala Ali (El canto del cisne), Benedict Cumberbatch (El poder del perro), Will Smith (El método Williams) y Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth) por un premio que ya consiguió como secundario por No es país para viejos. Además, el actor se enfrenta a una fabulosa temporada gracias a la película de Fernando León de Aranoa, que ha sido la cinta seleccionada por la Academia para representar a España en los Oscar, cuya gala se celebrará el 27 de marzo.

Tras toda esta ovación y nominaciones por su trabajo, el actor ha reconocido que estar cerca de su mujer, Penélope Cruz, le ayuda mucho a superar la temporada de galas y alfombras rojas. De hecho, el también ganador de un Oscar por No es país para viejos siempre ha tenido buenas palabras hacia su mujer, con la que lleva once años casado, catorce de relación, tiene dos hijos en común, y con quien mantuvo una pequeña "lucha" por ver cuál de sus dos películas, si la suya o la de Penélope, era la película que enviaba España a los Oscar.

VER GALERÍA

Los piropos de Salma Hayek a Javier Bardem: 'Es mi actor favorito y ¡está casado con mi mejor amiga!'

Además de esa pequeña batalla en la que el filme de Javier salió vencedor, la pareja de actores también competirá por alzarse con la estatuilla española con dos de las películas más nominadas de la 36 edición. Madres paralelas acumula ocho, pero El buen patrón se ha convertido, con 20, en la ficción más nominada de la historia de los premios que otorga la Academia de Cine, récord que hasta ahora ostentaba Días contados de Imanol Uribe, con 19 en 1994.

Haz click para ver ‘El Armario de Penélope Cruz’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!

Loading the player...

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.