Dos estrellas de Oscar Javier Bardem, de la mano de su esposa en el cine, Nicole Kidman, pero orgullosísimo de la suya en la vida real El actor español y la actriz australiana han cumplido su sueño de trabajar juntos en la gran pantalla en 'Being the Ricardos' y dieron muestras durante el estreno de su película de la buena amistad que ha surgido durante la producción

Los oscarizados Nicole Kidman y Javier Bardem han coincidido por primera vez en la gran pantalla en la película Being the Ricardos. La actriz australiana y el actor español acudieron anoche al estreno del filme en Nueva York y demostraron la buena sintonía y complicidad que les une tras haber participado en este biopic sobre Lucille Ball, dirigido por Aaron Sorkin. Bardem y Kidman dan vida en el filme al matrimonio formado por el músico cubanoestadounidense Desi Arnaz y la ama de casa estadounidense Lucille Ball, que triunfaron con la comedia televisiva de los 50 I Love Lucy, una de las series más vistas durante varios años y que recibió cuatro premios Emmy.

Kidman, de 54 años, eligió un elegante vestido de raso blanco de Chanel adornado con lazos en los laterales para desfilar por la alfombra roja, mientras que Bardem, de 52 años, lució un elegante esmoquin de color burdeos. Juntos dieron muestras de la gran amistad que ha surgido entre ellos durante la producción mientras posaban cogidos de la mano y muy sonrientes mientras caminaban por la alfombra roja. La esposa de Keith Urban ya ha manifestado en más de una ocasión su admiración por el marido de Penélope Cruz. Hasta ahora no han coincidido nunca en pantalla, pero tenían en común haber trabajado para Alejandro Amenábar -ella en Los otros y él en Mar adentro-. En una entrevista con la revista Fotogramas, la protagonista de Big Little Lies confesaba la emoción que había sentido por el Oscar del cineasta de Mar adentro, pero añadía un ligero matiz sobre su protagonista: "Lo único que me molestó es que Javier Bardem no hubiera sido nominado. Tendría que haber estado entre los finalistas, y por descontado hubiera sido un más que justo vencedor. Hay pocos actores en el mundo como él, con esa sinceridad y esa fuerza, con esos matices. Sería feliz si algún día pudiera trabajar a su lado, en España o en cualquier otro país", decía de Bardem, con quien finalmente ha cumplido su deseo de trabajar con él.

Para el protagonista de Antes que anochezca ha sido también un orgullo y una satisfacción dar vida a un personaje al que quería interpretar desde hace años. "Ha sido como subir el monte Everest", contaba sobre el difunto Arnaz, del que se quedó prendado por la energía y la capacidad no solo para ser el gran comediante que fue, sino también como protector del espectáculo y también de ella como como hombre, esposo y también pareja, dijo Bardem de este actor cubano-estadounidense que consiguió triunfar en la pequeña pantalla de Estados Unidos.

'Me ayuda mucho tener a mi esposa Penelope (Cruz) cerca en la temporada de premios'

Bardem se enfrenta a una fabulosa temporada de premios gracias a El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, que ha sido la cinta seleccionada por la Academia para competir por el Oscar a mejor película internacional en la 94ª edición de los premios de Hollywood, cuya gala se celebrará el 27 de marzo. El español reconoce que estar cerca de su esposa, Penélope Cruz, le ayuda mucho para navegar en esta gran vorágine de galas, alfombras rojas y entregas de premios.

El ganador de un Oscar por No es país para viejos tuvo palabras de elogio y admiración hacia su mujer, Penélope, con la que lleva once años casado y catorce de relación, y con quien mantuvo una pequeña "lucha" por ver cuál de sus dos películas si la suya o la de ella era la película que representaba a España en los Oscar. "Estoy muy orgulloso de ella. Lo hizo increíble en Madres paralelas, la película de Pedro Almodóvar, por supuesto ayuda bromear entre nosotros como, '¿Qué está pasando contigo? ¿Qué te ocurre?'”, dijo Bardem a Entertainment Tonight en el estreno en Jazz del Lincoln Center de Nueva York. "Pero al mismo tiempo, sabemos cómo tomarnos todo esto". "Sabemos que tenemos que tomarlo con distancia, porque de lo contrario es una locura", añadió el intérprete, cuya película ha arrasado en los Goya con 20 nominaciones.

