Así disfruta María Valverde de la vida en París con su marido Gustavo Dudamel Ha sido invitada a un desfile de moda de Chanel, ha asistido junto a su esposo al visionado de 'West Side Story' y no ha faltado en el estreno de su chico a cargo de la dirección musical de la Ópera de la capital francesa

María Valverde se ha adaptado a las mil maravillas a su nueva vida en París. Para ella su marido, el director de orquesta Gustavo Dudamel, con quien se caso en la Vegas en 2017, "es su hogar", como explicó en una entrevista en El País, por eso no ha dudado en acompañarlo en su nueva aventura profesional en la ciudad del amor, ya que, desde hace unas semanas, se ha incorporado como director musical de la Ópera de la capital francesa. Aunque el músico continúa compaginando su trabajo con la dirección con la filarmónica de Los Ángeles motivo por el que viven a caballo entre estas dos ciudades y Madrid, María está aprovechando su estancia en la capital francesa para disfrutar de los encantos de la ciudad y uno de ellos son los famosos desfiles de la moda parisina. La actriz de Tres metros sobre el cielo ha sido una de las invitadas más destacadas este martes en la presentación de Métiers d'art 2021/22, la última colección de Chanel, una cita que no han querido perderse otras amigas de la maison como Lucy Boynton, Vanessa Paradis o Sofia Coppola, con las que ha compartido front row para descubrir las novedades de esta exclusiva línea que celebra el trabajo artesanal de la histórica marca.

Hace dos días María se sentó entre los asientos de la Ópera de París para disfrutar como una espectadora más de Turandot bajo la dirección musical de su marido. La actriz de Fuimos canciones quiso compartir ese momento con sus seguidores y mostrar el orgullo que siente por el trabajo de Gustavo, a la imagen y al video que subió lo acompañó con un romántico mensaje: "haces magia, mi amor", escribió, una muestra más de la admiración que siente por su chico.

El pasado mes de septiembre María se desplazaba a la capital gala para acompañar a su marido en su debut como director musical de la orquesta de la Ópera de París. Desde uno de los palcos, la protagonista de Tengo ganas de ti disfrutó de cada segundo de una velada que, tal y como ella misma afirmaba, iban a recordar el resto de sus vidas e iba a marcar el inicio de una "nueva etapa fascinante". Gustavo tomaba así el relevo de Philippe Jordan y se convertía en uno de los primeros latinoamericanos que asume el liderazgo musical de un gran templo europeo de la ópera. La última década ha estado al frente de la Filarmónica de Los Ángeles, donde su labor le ha hecho convertirse con 40 años en uno de los directores musicales y artísticos más jóvenes y exitosos del panorama internacional.

Los nuevos proyectos de Gustavo no acaban en la Ópera de la capital parisina, van mucho más allá ya que también está a cargo de la banda sonora de la adaptación de West Side Story, la película de Steven Spielberg que se estrenará en cines el 22 de diciembre en nuestro país. El pasado jueves hubo un visionado de la película en el Grand Rex de París y la pareja no pudo faltar en una noche tan especial. María quiso acompañar a su marido en una cita tan importante y, una vez más, apoyarle en cada paso que da, una máxima común en la pareja, estar en los grandes momentos el uno del otro. El matrimonio no dudo en posar ante los medios felices y enamorados, derrochando la complicidad y el amor que desprenden cuando están juntos. Y disfrutando juntos de la proyección de la que se espera que se convierta en una de las películas del año.

