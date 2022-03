Chenoa, dispuesta a presentar 'Operación Triunfo': 'Me parecería un reto estupendo'

Tras la última edición de Operación Triunfo, Roberto Leal dejaba Televisión Española para embarcarse en su nueva aventura profesional, presentar Pasapalabra. Desde entonces, la vacante como próximo maestro de ceremonias del talent musical permanece libre, aunque siempre con una firme candidata para tomar el relevo: Chenoa. Y es que, el de la cantante ha sido uno de los nombres más repetidos de cara a ponerse al frente de OT. Un debate que vuelve a salir a la luz con más fuerza que nunca ahora que la artista vuelve a la cadena pública para presentar ¡Feliz 2021! junto a Florentino Fernández. Pero, ¿está dispuesta ella a presentar el concurso que le vio nacer como artista?

Con la espontaneidad y el espíritu atrevido que le caracteriza, Chenoa ha confirmado que estaría encantada de ponerse a los mandos de OT en su próxima edición: "Me parecería un reto estupendo. Yo soy muy dada a curiosear y a salir de zonas de confort. Me encanta la televisión, llevo muchos años haciéndola y le he cogido el gusto", afirmaba en La Hora de la 1 la cantante y miembro actual del jurado de Tu cara me suena en unas declaraciones que no han hecho más que avivar, aún más, los rumores de que será ella quien siga la estela, no solo de Roberto Leal, sino de otros anteriores como Carlos Lozano, Jesús Vázquez o Pilar Rubio.

De hecho, Chenoa explicaba que, aunque la música siempre está presente en su vida, la pequeña pantalla le aporta otras cosas y diferentes a su carrera, aunque reconoce que no ha habido ninguna oferta al respecto sobre la mesa: "La gente me pregunta si canto. Yo he cantado muchos años pero reconozco que también me gusta probar la faceta televisiva, donde tengo sitios donde me tratan tan bien. Entonces, no lo descarto... si me lo proponen, claro. Yo me presento siempre a todo, no pasa nada. ¡Valentía hombre!", contestaba con desparpajo y energía. Unas palabras que se suman a las que ha pronunciado en el último programa matinal de TVE donde ha confesado que "se moriría de nervios" de estar presentando en el plató de OT 20 años después.

Chenoa y Flo darán la bienvenida al 2021

De momento, lo que sí está claro es que Chenoa tiene una cita con la televisión en Nochevieja a través de una gala especial que presentará junto a Flo y en la que, además de muchas sorpresas, se podrá disfrutar de 70 actuaciones. Un programa que se une así a otros de los muchos momentos que TVE ha preparado para despedir el año, como las campanadas de Ana Obregón y Anne Igartiburu, el especial de José Mota o, pensando en la Navidad, Navidades Rasé de la mano de Josie, así como, el estreno del esperado MasterChef Abuelos.

