La reaparición de Ana Obregón antes de su esperado regreso a la televisión

Ana Obregón es la estrella de la programación navideña de RTVE. La actriz y presentadora se pondrá al frente de las Campanadas de TVE junto a Anne Igartiburu. Por este motivo ha reaparecido en el acto de presentación de la programación especial de Navidad de la cadena pública junto a todos los integrantes que estarán presentes en estas fechas tan señaladas. Vestida de negro, en señal de duelo por la muerte de su hijo Aless, Ana ha posado para las cámaras con una tímida sonrisa, pero sacando toda esa fuerza interior que le envía su hijo desde el cielo. Desde que se supo que Ana Obregón volvería a dar las Campanadas, después de 16 años sin hacerlo, la expectación ha sido máxima y ella, que sabe lo mucho que le han ayudado sus seguidores, no les ha defraudado y se ha convertido en la gran protagonista del evento.

Ana Obregón se ha vuelto a vestir de gala para ponerse de nuevo ante las cámaras. Con un look de vestido negro, entallado en la cintura y escote en forma de corazón, y adornado con impresionantes joyas, la presentadora asume este gran reto en un año muy difícil para ella. "Retransmitir las campanadas de fin de año un año más en mi casa, Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí; de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor”, señaló Ana a RTVE.

En las Campanadas lucirá un vestido de Alejandro de Miguel

La que fuera protagonista de Ana y los siete lleva muchos meses alejada de los platós. No se separó de su hijo durante los meses que duró su enfermedad, lo que le llevó a también a cancelar sus proyectos teatrales. Se trata de su primera aparición en un acto público desde que el pasado 13 de mayo falleciera su hijo Aless. Desde entonces, se encuentra en su domicilio de Madrid, salvo los meses de verano que pasó en su refugio de Mallorca, arropada por su familia y tratando de sobrellevar la pérdida.

Más de siete meses después, la sonrisa de Ana ha vuelto y volverá también para decir adiós a 2020 desde la Puerta del Sol. Ana sabe que Aless estará muy presente en su esperado regreso a la pequeña pantalla y sabe lo que su hijo dirá al verla desde el cielo: "¡Brava mamá!". Para el día de las campanadas Ana tiene claro que no llevará un vestido negro. El luto va por dentro. Por fuera, al menos esa noche, desea irradiar luz, optimismo y esperanza. Según ha informado RTVE, Ana llevará un diseño de Alejandro de Miguel, el mismo diseñador que la vistió para el funeral de Aless y para el día que posó con Anne Igartiburu.

Por primera vez dos mujeres darán las Campanadas

En este año tan diferente y difícil para todos, RTVE ha querido invitar a los espectadores a renovar la ilusión en Navidad con la programación navideña donde la música, el cine, los reencuentros, el humor, y la solidaridad… serán los ingredientes básicos de esta época tan especial. Ana Obregón será uno de los platos fuertes de esa programación. Y es que por primera vez en la historia de la televisión, se unirán dos voces de mujer para presentar las Campanadas. Ana Obregón y Anne Igartiburu, dos profesionales muy queridas, acompañarán a los espectadores en la despedida del año más difícil para todos. "Vaya homenaje a todas las mujeres de España que vamos a hacer presentando nosotras las campanadas", ha dicho a RTVE. Para Ana Obregón, que regresa a su casa, será la cuarta vez que dé las uvas; mientras que Anne Igartiburu suma ya16 años consecutivos al frente de la retransmisión desde la Puerta del Sol de Madrid. A continuación, se emitirá un especial navideño ¡Feliz 2021!, presentado por Chenoa y Florentino Fernández, presentado antes y después de las campanadas, para recibir con optimismo música, humor y magia el nuevo año.

