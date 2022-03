El vestido de fiesta que ha vuelto a hacer brillar a Ana Obregón

Desde que se supo que Ana Obregón volvería a dar las Campanadas, después de 16 años sin hacerlo, la expectación es máxima. Hace unos días, la actriz y presentadora anunciaba su vuelta a la televisión a ¡HOLA! y así lo ha hecho, revelando cómo se siente al mismo tiempo que da pistas acerca del vestido que lucirá en un día tan marcado. Junto a Anne Igartiburu, Ana Obregón, coge las riendas del inicio de año con el vestido de fiesta que todo el mundo esperaba.

Un diseño asimétrico y 'made in Spain'

Hace unas horas, Ana Obregón sorprendía a todos sus seguidores con las más esperada foto: la que confirmara su presencia en las campanadas de 2020, junto a Anne Igartiburu. Ambas presentadoras han compartido el momento de la promo en sus redes sociales, luciendo diseños de la misma firma: Alejandro de Miguel. Aunque las dos han apostado por la fuerza del dorado, acabado de lo más carácterístico en estas fechas, lo lucen de forma diferente. Mientras que Anne luce un diseño cruzado, con escote camisero en forma de 'uve' y en un dorado poderoso, Ana Obregón lo hace a través de un diseño asimétrico, ceñido y con unos detellos dorados mucho más sutiles.

VER GALERÍA

- Así fue la emotiva sesión de fotos de Ana Obregón, con Aless siempre en el recuerdo

El mensaje de Ana Obregón, en la promoción de las Campanadas de 2020

"Mi primer día de grabación en casi un año para la promoción de las campanadas. Crei que iba a ser difícil salir de casa, sonreír, cambiar el luto por un maravilloso vestido y joyas, maquillarme, volver a mi profesión y a la vida.Pero tú, mi Aless, me distes fuerzas y luz... con tu amor que atraviesa el infinito. Y pensé en lo que has luchado y sufrido estos dos años con una sonrisa, pensé en todos los que luchan contra el cancer, el COVID, enfermedades terminales, etc... Y me pareció que no tenía ningún mérito. El mérito es de ellos", comentaba Ana Obregón bajo esta foto en sus redes sociales. Por otro lado, hacía una mención especial a su compañera, Anne Igartiburu, "por su calidez y sensibilidad", así como al diseñador responsable de su vestido, Alejandro de Miguel, "por su maravilloso vestido". Este mismo también ha vestido a Anne: "Feliz de vestir a estas dos mujeres maravillosas para la promo de las campanadas", detallaba bajo la misma foto el diseñador en sus redes sociales, "Gracias por la oportunidad ❤️", concluía.