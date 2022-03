Así ha vivido Ana Obregón la vuelta a un plató tras su año más duro

Ana Obregón ha vivido el que es, sin duda, el año más duro de toda su vida. El pasado 13 de mayo perdió a su hijo Aless, que llevaba dos años enfrentándose a un cáncer que le habían diagnosticado a principios de 2018. Los últimos meses han servido para refugiarse en los suyos y tratar de encontrar la paz, siempre con el recuerdo del joven en su mente y en su corazón. Recientemente Televisión Española anunciaba que la actriz tenía una importante y significativa misión para Fin de Año: presentar las Campanadas junto a Anne Igartiburu.

Ana Obregón comparte imágenes en el que es su 'refugio' durante estas semanas

Para poder llevarla a cabo, Ana Obregón ha tenido que reunirse este viernes con su compañera y lo ha hecho entre los focos de plató, volviendo a la que ha sido su casa para grabar el anuncio que servirá de antesala a las uvas de Nochevieja. "Mi primer día de grabación en casi un año para la promoción de las Campanadas. Creí que iba a ser difícil salir de casa, sonreír, cambiar el luto por un maravilloso vestido y joyas, maquillarme, volver a mi profesión y a la vida", comenzaba diciendo en un mensaje en el que ha relatado cómo ha sido esa experiencia.

"Pero tu, mi Aless, me diste fuerzas y luz... con tu amor que atraviesa el infinito. Y pensé en lo que has luchado y sufrido estos dos años con una sonrisa, pensé en todos los que luchan contra el cáncer, el covid, enfermedades terminales, etc... y me pareció que no tenía ningún mérito. El mérito es de ellos. Gracias a @anneigartiburu por su calidez y sensibilidad y a todo el magnífico equipo de @rtve. Gracias a @alejandrodemiguel por su maravilloso vestido y a @rabatjewellery Gracias @susanauribarri por sacarme de mi casa, has conseguido que aunque siga el dolor, se alivien los síntomas. @campanadas2020 #mujeres #alessforever #eternamentejuntos", ha comentado junto a varias imágenes de la sesión de fotos.

Por su parte, Anne Igartiburu ha querido devolverle el piropo y le ha dedicado unas bonitas palabras. "Sentir su presencia es garantía de emoción, incluso en los momentos más delicados. Este rodaje de Promoción de Campanadas a su lado ha sido un reto para ella pero ha sacado fuerza y valentía. Siempre lo ha hecho y una vez más todo el equipo hemos sabido acompañarla para que nos contagiara su luz, la que le llegaba desde donde solo ella llega", ha sido parte de su mensaje.

Ana Obregón retoma así sus compromisos profesionales y lo hace por todo lo alto, con las Campanadas de Nochevieja. Nada más darse a conocer la noticia de que sería ella la encargada de hacerlo, se manifestó al respecto con un bonito mensaje dedicado a todos los espectadores. "Es un privilegio que no podía rechazar. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí; de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor", comentó entonces Ana, quien estuvo al frente de las Campanadas por última vez en el año 2004. Aquella vez tuvo como compañero al mítico Ramón García.

