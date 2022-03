'Siete meses sin vivir', Ana Obregón recuerda a su hijo, Aless, días antes de las campanadas

Este domingo se cumplen siete meses del fallecimiento de Aless Lequio, una fecha grabada a fuego para sus padres que, si bien siempre tienen a su hijo en el recuerdo, días como este se hace aún más intenso. Para Ana Obregón, además, son fechas especialmente importantes, no solo porque encara una complicada Navidad, sino porque dentro de dos semanas será la encargada de despedir el año con todos los espectadores en Televisión Española. Un regreso televisivo muy esperado, pero que contribuye aún más a que los sentimientos estén a flor de pie, como demuestra en el sentido mensaje que ha querido dedicarle a su hijo junto con una serie de fotografías en homenaje a él.

Carolina Aresu cuenta cómo se encuentra su tía Ana Obregón semanas antes de su regreso televisivo

Pincha aquí para ver la fotogalería completa

"Siete meses sin ti. Siete meses sin mi hijo. Siete meses sin vivir. Brillaste en esta vida y ahora en la eternidad. Te quiero desde siempre y para siempre. Hoy no puedo decir más... A veces, la simplicidad es la gloria de la expresión", escribe Ana llena de tristeza tras compartir algunas de las imágenes más bonitas de Aless. En ellas, le vemos cuando era apenas un bebé con sus característicos ricitos rubios, vestido de karateca en su infancia, mientras estudiaba en Estados Unidos y su posterior graduación... Todas ellas muestran las mil y un facetas de un chico activo, deportista y emprendedor al que siempre recordarán sus familiares y sus muchos amigos.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Además, la actriz también ha tenido un guiño para las mascotas de su hijo: Luna, que falleció tan solo tres semanas después que su dueño, y Boby Puchum. En la imagen que ha compartido, vemos el momento en el que los dos perritos se conocieron hace un año. "Tus dos peludos Aless", publica junto a un corazón roto. Es muy habitual que recuerde a su hijo en sus publicaciones o que comparta con sus seguidores momentos tan emotivos como el sueño que tuvo hace unos días en el que volvía a abrazar a Aless.

En los primeros meses sin su hijo que fue diagnosticado de cáncer en marzo de 2018, Ana ha reconocido que no podía levantarse de la cama, pero poco se va llenando de esa energía que caracterizaba a su hijo y ha decidido ponerse en marcha para volver al trabajo y cumplir los deseos que tenía el joven, quien dio una auténtica lección de vida. Tras sincerarse en un excepcional reportaje de la revista ¡HOLA!, este 31 de diciembre reaparecerá en televisión para retransmitir las campanadas al lado de Anna Igartuburu. No es su único proyecto. Aunque Ana dice que su vida nunca será igual, sabe que aún tiene muchas cosas que ofrecer y ha decidido poner en marcha la fundación Aless Lequio, para fomentar la investigación del cáncer y ayudará tanto a pacientes como a familiares. "Él estaba ilusionadísimo con crear una fundación para la investigación contra el cáncer. Lo hablábamos en el hospital, al final. Él me decía que todo lo que tenía y todo lo que ha ganado quería que fuese a la fundación", contaba la presentadora, que va a continuar el legado de su hijo.

Haz click para ver el documental de Ana Obregón, su capítulo monográfico de la serie Stars. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!

Loading the player...

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.