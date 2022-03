Carolina Aresu cuenta cómo se encuentra su tía Ana Obregón, semanas antes de su regreso televisivo

Quedan pocos días para que Ana Obregón regrese a la televisión. Será el día de Fin de Año cuando presentará las campanadas junto a Anne Igartiburu, una reaparición que llega para decir adiós a un 2020 muy doloroso para ella. La artista aseguró en las páginas de la revista ¡HOLA! que su hijo Aless le ha dado las fuerzas que necesitaba para afrontar este reto. “Ha sido un reto. Como si llevara viajando por la Luna no sé cuántos años y de repente volviera a la Tierra” comentó. En su camino, la acompaña no solo el recuerdo de su hijo sino su familia, que la apoya incondicionalmente. Así lo ha reiterado su sobrina Carolina Aresu, que ha comentado cómo se encuentra la actriz mientras prepara este espacio.

“Es una campeona” comentó Carolina, que añade que siempre contará con su apoyo en todo lo que haga. Comentó además que Ana se encuentra “todo lo bien que se puede estar” y aseguró que toda la familia seguirá su aparición en la Puerta del Sol, que este año mostrará una imagen insólita por las restricciones sanitarias. Se refirió además Carolina al proyecto que explicó Ana Obregón que va a poner en marcha inspirado por su hijo Aless: una fundación para la investigación contra el cáncer. “Muy contentos todos” respondió a qué opina la familia de esta iniciativa.

Un regreso que la ilusiona

Seis meses de despedir a su hijo Aless, que falleció el pasado mes de mayo, Ana Obregón afronta un regreso a televisión que la vuelve a llenar de energía e ilusión tras una etapa muy complicada. “Estoy encantada de volver a la vida. Es como si hubiese estado viajando muchos años por la luna y de repente aterrizas en un mundo que no es el mismo pero es vida" comentaba hace unos días a su compañera Anne Igartiburu. Su aparición en televisión es un trabajo que la llena de optimismo. "Es el primer día que me despierto y no lloro, aunque las lágrimas son sanadoras. Esta mañana Aless me ha dado una fuerza brutal para volver a la vida, ha vuelto gracias a él", compartía.

Además, comentó que de aquí a dentro de un tiempo se ve viviendo una nueva vida. "Ya nunca seré la misma, pero tengo muchas cosas todavía por dar. Como madre se las puedo dar desde aquí, como madre, como hermana, como amiga, profesionalmente también...", dijo.

