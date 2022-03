'Tengo muchas cosas todavía por dar', el optimismo de Ana Obregón en su regreso al trabajo

Medio año después de perder a su hijo, Ana Obregón ha regresado al trabajo y de alguna manera también ha vuelto a la vida tal y como ella misma ha reconocido. Esta semana ha visitado las instalaciones de Televisión Española para comenzar los preparativos de las campanadas y se ha sincerado con su compañera Anne Igartiburu acerca de esta oportunidad que vuelve a llenarle de energía e ilusión tras una etapa muy complicada en la que poco a poco está aprendiendo a recomponerse. Tras sincerarse en un excepcional reportaje de la revista ¡HOLA!, ahora la actriz y presentadora se ha quitado el luto por unas horas para seguir adelante con sus compromisos después de más de dos años volcada por completo en la enfermedad de Aless. "Estoy encantada de volver a la vida. Es como si hubiese estado viajando muchos años por la luna y de repente aterrizas en un mundo que no es el mismo pero es vida", comenzaba a decir para explicar cómo se siente.

Ana está viviendo su propio duelo rodeada del incondicional cariño de los suyos, y aunque durante muchas semanas le ha costado hasta salir de la cama, ahora empieza poco a poco a tener fuerzas. "Es el primer día que me despierto y no lloro, aunque las lágrimas son sanadoras. Esta mañana Aless me ha dado una fuerza brutal para volver a la vida, ha vuelto gracias a él", compartía la presentadora. Además, dice que de aquí a dentro de un tiempo se ve viviendo una nueva vida. "Ya nunca seré la misma, pero tengo muchas cosas todavía por dar. Como madre se las puedo dar desde aquí, como madre, como hermana, como amiga, profesionalmente también...", ha dicho.

Sincera, valiente y con gran aplomo ha hablado de cómo vivirá el 31 de diciembre desde la Puerta del Sol. Ana retransmitirá nuevamente las campanadas -lo ha hecho en cuatro ocasiones anteriores- y le gusta hacerlo por primera vez con Anne Igartiburu puesto que lo considera un homenaje a las mujeres de nuestro país. "Somos dos mujeres y madres las dos, porque yo sigo siendo madre hasta el día que me muera", comentaba. Pero lo que más ilusión le hace de tomarse las doce uvas con el público es poder dar esperanza y amor a todas esas familias que se van a identificar con ella al despedir el 2020 con notables ausencias en su mesa. Y es que Obregón es consciente de que ha sido un año muy difícil para todo el mundo y no solo para ella.

Los próximos planes de Ana

En este esperado regreso a la pequeña pantalla, Ana tiene claro que Aless estará muy presente y sabe la frase que su hijo pronunciará al verla desde el cielo: ¡Brava mamá! La inmensa energía del empresario no solo llegará a Obregón, sino también a su compañera Anne y a los compañeros a los que cederán el testigo para que den las campanadas desde Canarias, Roberto Herrera y Ana Guerra. Además, aunque de momento su regreso a la televisión se limita a esta retransmisión, lo cierto es que ella sigue trabajando en otros aspectos. Tal y como avanzaba en nuestra revista, se ha puesto en marcha para crear una fundación para la investigación contra el cáncer. Se trata de un deseo que su hijo le contó en el hospital que quería cumplir y que ella va a hacer realidad porque sabe que es la única manera de poder salvar vidas.

