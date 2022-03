Ana Obregón vuelve a abrazar a Aless en un bonito sueño que ha querido compartir

El pasado 13 de mayo la vida de Ana Obregón se apagaba tal y como ella misma decía. Desde ese día intenta recomponerse para retomar poco a poco el pulso, teniendo siempre presente a Aless Lequio en la mente y en el corazón. La rutina de la presentadora y actriz pasa ahora por visitar diariamente el cementerio, meditar, hacer yoga, leer sobre el proceso de duelo y también recordar cada uno de los momentos que pasó al lado del que era su motor y su gran amor. Es por eso que ahora ha querido compartir una imagen muy importante para ella: la última que hizo en casa a Aless Lequio y a su fiel perrita Luna, que fallecía escasas semanas después que su dueño. Una preciosa instantánea de los dos tumbados en el suelo y abrazados con la que la presentadora y actriz no ha podido reprimir lágrimas. Además, ha contado que anoche se durmió mirándola y soñó con el joven por primera vez desde su partida.

Mientras descansaba, la mente de Ana le permitió reencontrarse con Aless y revivir algunos de esos gestos cotidianos que ahora están llenos de valor. "Entrabas en mi cuarto como cada mañana a darme los buenos días con Lunita ladrando. Mami he vuelto, estoy aquí, decías mientras yo te abrazaba muy fuerte intentando impedir que vieras mis lágrimas de felicidad. Era todo tan real... Entonces me desperté y empezó el día, otra vez la pesadilla disfrazada de realidad. De nuevo estaba flotando en una eterna nada", ha escrito, preguntándose además si la vida se ha convertido en una pesadilla y el sueño en su vida. Ante esta complicada incógnita, ella misa se ha dado la respuesta." No lo sé. Solo sé que no veo la hora de que llegue la noche para soñar y así poder vivir y volverte a abrazar".

Los próximos proyectos de Ana

En los primeros meses sin Aless, que fue diagnosticado de cáncer en marzo de 2018, Ana ha reconocido que no podía levantarse de la cama, pero poco se va llenando de esa energía que caracterizaba a su hijo y ha decidido ponerse en marcha para volver al trabajo y cumplir los deseos que tenía el joven, quien dio una auténtica lección de vida. Tras sincerarse en un excepcional reportaje de la revista ¡HOLA!, este 31 de diciembre reaparecerá en televisión para retransmitir las campanadas de Televisión Española al lado de Anna Igartuburu. Se trata de una bonita manera de devolver a la gente el inmenso cariño que recibe y que tanto le reconforta y también espera ayudar con su ejemplo a todas esas familias que, como ella, lo han pasado mal en este 2020. La gente que conoce y quiere a Obregón celebra que retome sus compromisos profesionales al igual que ha hecho Alessandro Lequio, al que está más unida que nunca.

Ana dice que su vida nunca será igual pero sabe que aún tiene muchas cosas que dar. Ahora está focalizada en poner en marcha la fundación Aless Lequio, con la que fomentará la investigación del cáncer y ayudará tanto a pacientes como a familiares. "Él estaba ilusionadísimo con crear una fundación para la investigación contra el cáncer. Lo hablábamos en el hospital, al final. Él me decía que todo lo que tenía y todo lo que ha ganado quería que fuese a la fundación", nos contaba la presentadora, que va a continuar el legado de su hjo. Y es que el empresario siempre demostró ser una persona muy solidaria que tenía presentes a los que lo pasan mal. De hecho colaboró activamente con la Fundación Caico, dedicada a todos esos niños que sufren esta enfermedad.

