Las emocionantes palabras de Ana Obregón recordando a Aless tras su portada en ¡HOLA!

Ya está disponible en tu quiosco habitual la revista ¡HOLA!, cuya portada protagoniza Ana Obregón en una entrevista con fotografías exclusivas en el que descubre la verdad de su emocionante y difícil regreso. Este mismo miércoles, la presentadora ha compartido un sincero texto en el que da las gracias a ¡HOLA! por el cariño con el que la han tratado. "A todos los medios de comunicación en general por su respeto en estos momentos que me ha tocado vivir y a mis maravillosos seguidores y amigos por su constante apoyo que acaricia cada día mi corazón roto", ha añadido junto a una imagen de la portada de la publicación.

- 'Tengo muchas cosas todavía por dar', el optimismo de Ana Obregón en su regreso al trabajo

"Aless os agradece desde el cielo que miméis tanto a su mamá. ¡¡¡Lo sé!!!", ha finalizado, recibiendo miles de likes y cientos de comentarios de admiración y apoyo de sus seguidores. Ana vuelve de esta manera al ruedo después de seis meses apartada de los focos, y lo hace con fuerza y energía que, asegura, le ha mandado su hijo. Lo puedes leer en la entrevista en exclusiva en la revista ¡HOLA! de esta semana, ya disponible en su quiosco habitual, donde confiensa que si no fuera por él, no sabe cómo podría hacer esto. "Ha sido un reto. Como si llevara viajando por la Luna no sé cuántos años y de repente volviera a la Tierra", ha explicado días antes de despedir el año ante millones de españoles junto a Anne Igartiburu.

- Ana Obregón revela en ¡HOLA! que recibió la llamada de los Reyes tras la muerte de Aless

No es la primera vez que Ana da las campanadas. En el recuerdo de todos está la pareja televisiva que formó con Ramón García en la década de los 90 y con el que protagonizó divertidos momentos en la Puerta del Sol en más de una ocasión. Pero esta vez, la actriz advierte de que será diferente: "No me veréis como antes, es lo que hay, se trata de mostrar lo que está en el interior". En las páginas del número de ¡HOLA! de esta semana podrás encontrar, además de fotografías exclusivas, todo sobre cómo afronta este complicado, pero emocionante reto.

Hace unos días vimos el primer día de grabación de Ana, para la promoción de las campanadas, que lo compartía con sus seguidores como ha hecho a lo largo de todo este proceso. "Creí que iba a ser difícil salir de casa, sonreír, cambiar el luto por un maravilloso vestido y joyas, maquillarme, volver a mi profesión y a la vida", publicaba la presentadora, admitiendo que fue su hijo quien le dio fuerzas y luz con "amor que atraviesa el infinito". "Pensé en lo que has luchado y sufrido estos dos años con una sonrisa", añadía haciendo referencia a Aless. "Pensé en todos los que luchan contra el cancer, la COVID, enfermedades terminales, etc... y me pareció que no tenía ningún mérito. El mérito es de ellos. Gracias a @anneigartiburu por su calidez y sensibilidad y a todo el magnífico equipo de @rtve", finalizaba, dando las gracias a los profesionales que la habían ayudado a sentirse mejor.

