Exclusiva en ¡HOLA!, Ana Obregón nos descubre la verdad de su emocionante y difícil regreso

Ana Obregón ha vivido un día especialmente emotivo porque, por primera vez desde que comenzara su lucha junto a Álex y su vida profesional se detuviera en seco, se ha puesto de nuevo ante las cámaras. "Álex me ha mandado muchas fuerzas", asegura la presentadora que, en la entrevista en exclusiva que puedes leer en la revista ¡HOLA! de esta semana, ya disponible en su quiosco habitual, confiensa que si no fuera por él, no sabe cómo podría hacer esto. "Ha sido un reto. Como si llevara viajando por la Luna no sé cuántos años y de repente volviera a la Tierra", ha explicado días antes de despedir el año ante millones de españoles junto a Anne Igartiburu.

No es la primera vez que Ana da las campanadas. En el recuerdo de todos está la pareja televisiva que formó con Ramón García en la década de los 90 y con el que protagonizó divertidos momentos en la Puerta del Sol en más de una ocasión. Pero esta vez, la actriz advierte de que será diferente: "No me veréis como antes, es lo que hay, se trata de mostrar lo que está en el interior". En las páginas del número de ¡HOLA! de esta semana podrás encontrar, además de fotografías exclusivas, todo sobre cómo afronta este complicado, pero emocionante reto.

