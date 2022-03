¡Por ella no pasa el tiempo! Chenoa posa con el mismo bañador que llevó en OT hace 18 años

Todo el mundo recuerda aquella primera edición de Operación Triunfo que se celebró entre octubre de 2001 y marzo de 2002, con el triunfo de Rosa López y, además, su clasificación para participar en el certamen de Eurovisión con el tema Europe's Living a Celebration. A la par, este talent show del que nacieron otras grandes estrellas como Gisela, David Bustamante o Chenoa. De hecho, esta última, que ha tenido que posponer su boda con el doctor Miguel Sánchez Encinas debido a la pandemia del coronavirus, ha querido recordar este exitoso espacio televisivo a través de un guiño de moda, pues ha recuperado un bañador visto en este programa con el que demuestra, en su imagen más sexy, que está igual de fabulosa que 18 años atrás. Y si bien llegó a popularizar el chándal tras su ruptura con David Bisbal (ambos comenzaron su relación mientras eran concursantes de la academia de OT), ¿ocurrirá lo mismo con esta prenda reciclada de su armario casi dos décadas después?

La prenda protagonista de este duelo de estilo con sí misma 18 años después es un bañador en color navy de corte deportivo, además de retro, e inspiración marinera, pues se realza con tirantes en color blanco a modo de contraste. "Ayyys que a gusto...buena semanita así de postura sencilla 🤣🤣🤣🤣😎 a ver quien adivina de cuando es este bañador que llevo... [...]", comenta Chenoa en un reto a sus seguidores para ver si recordaban su elección de baño. Junto a estas líneas, la cantante, de 45 años, posa sobre una cama mientas se retrata frente a un espejo.

Cuatro horas después, Chenoa resuelve el misterio con una nueva publicación. En ella, recoge una imagen de Operación Triunfo 1 en el que aparece en un vestuario antes de ir a nadar a una piscina y, como se esperaba, luce la misma prenda de baño que ha recuperado este verano. "Aquí la prueba #bañador OT1 jajajajaja aún me entra y sobrevive toma ya jajajjaa foto con mi Gisela para ir a clases de natación vaya dos. Sister love you", desvela la cantante. Una confesión que ha enloquecido a sus seguidores que se muestran impactados por su 'pacto' para no envejecer ni cambiar físicamente con el paso de los años. "Fuentes fiables afirman que Chenoa tiene una máquina del tiempo", escribe una admiradora con humor; "Confirmamos que no pasan los años ni para che ni para sus cosas", precisa otra. Tampoco falta la opinión de su compañera en esta fotografía, Gisela: "Madre mía que pipiolas! Y que lindas! Y que hasta ahora y que para siempre!!! Recuerdos bonitos!! Te quiero sister!".

