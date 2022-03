Selena Gomez, ¿enamorada de este jugador de baloncesto?

¡Qué locura! Los fans de Selena Gomez están totalmente revolucionados después de que hayan cobrado fuerza los rumores que aseguran que tiene novio. Tras su breve romance con Niall Horan en 2019, la cantante y actriz no había sido relacionada con nadie más... hasta ahora. Y es que desde hace unas semanas circulan por las redes sociales varios mensajes que aseguran haberla visto cenando con el jugador de baloncesto Jimmy Butler en el restaurante Lucien, de Nueva York. La misma información ha publicado el Miami Herald, asegurando que claramente era una cita romántica. Sus seguidores no pueden estar más contentos con la noticia y están deseando que se confirme, ya que no hay nada que les haga más ilusión que ver a Selena de nuevo enamorada.

Sin embargo, la intérprete de Hands to myself, de 28 años, prefiere tomárselo con calma. Así lo ha confirmado una fuente cercana al portal E! News, asegurando que la estrella del pop ha salido en varias ocasiones con el jugador de los Miami Heat de la NBA, pero no es nada serio: "Salieron unas cuantas veces mientras Selena estaba en Nueva York. Jimmy le pidió que fuera a cenar con él y la pasaron muy bien". Parece que la protagonista de Camp Rock quiere ir poco a poco y todavía se están conociendo. "Está viendo hacia dónde van las cosas", añade la citada fuente, explicando que después de un tiempo soltera ahora está "más abierta a las citas".

- Rústica y ‘chic’, así es la mansión que acaba de comprar Selena Gomez

Además, Gomez ha aprendido a ser muy cautelosa con su vida amorosa, ya que no quiere repetir las malas experiencias del pasado. Recordemos que durante seis años la cantante mantuvo una tormentosa relación con Justin Bieber que le terminó pasando factura. Después, en 2016 estuvo saliendo con el cantante The Weeknd durante casi un año antes de que decidieran tomar caminos separados, y en 2019 se rumoreó que había estado con Niall Horan. "Me parece gracioso que se publiquen cosas como que quiero un novio... Los chicos dan mucho trabajo", bromeó el pasado mes de septiembre en un tutorial de maquillaje que hizo con la estrella de YouTube Nikkie Tutorials. ¿Será Jimmy el que consiga robarle el corazón y darle la estabilidad que tanto necesita?

- ¡El retorno de una diva! Selena Gómez vuelve a la música más fuerte que nunca

¿Quién es Jimmy Butler?

El deportista estadounidense, nacido el 14 de septiembre de 1989 en Houston (Texas), se ha convertido de un día para otro en el protagonista de cientos de titulares en medios de diferentes países. Su posible relación con Selena Gomez ha provocado que no se hable solo de su carrera profesional y todos se preguntan quién es el culpable de que la artista haya recuperado la ilusión en el amor. "Lo que no tengo, no lo necesito. Lo que no necesito, no lo tengo", es la frase que tiene puesta en su perfil de las redes sociales, donde tiene más de 5,9 millones de seguidores (nada que ver con los 195 millones que tiene Selena). Viendo el contenido que publica queda claro que Jimmy vive por y para el baloncesto, sin embargo, también le gusta disfrutar de la naturaleza, la cocina y el fútbol. De hecho, tiene varias fotos con Neymar, al que define como su "hermano". También es amigo de Pau Gasol y del actor Mark Wahlberg, con el que comparte su pasión por el buen vino.

