Te presentamos a la estilosa suegra de Tamara Falcó

El nombre de Iñigo Onieva saltó a los titualares hace apenas una semana cuando ¡HOLA! confirmó en exclusiva que es la nueva ilusión de Tamara Falcó, con la que sale desde hace unos meses. Su relación parece avanzar viento en popa y prueba de ello es que Isabel Preysler ya conoce a su yerno. Lo que no sabemos es si la diseñadora también ha podido saludar personalmente a su suegra, Carolina Molas, una mujer elegante, joven y trabajadora, con la que seguro que Tamara congenia estupendamente.

Iñigo Onieva, un atractivo motero

Igual que su novia, Iñigo pertenece a una familia numerosa y está muy unido a su progenitora a la que dedica muchas de las publicaciones que comparte orgulloso con sus seguidores. Y no es el único de la familia que lo hace. Su hermana Alejandra Onieva también es habitual que presuma de madre, con la que guarda tal parecido físico que no pocos fans llegan a confundirlas o pensar que se trata de una hermana. "Da igual donde estés que ella siempre vendrá", escribía hace un mes la actriz de El secreto de Puenteviejo junto a una imagen de las dos juntas. De lo que no hay duda es que de casta le viene al galgo y sus hijos han heredado su indudable atractivo físico y su estilo.

Carolina, que está casada en segundas nupcias, es CEO de Cemevisa desde hace dos décadas, una empresa vizcaina de electrodomésticos que fundó su padre, Carlos Molas, en los años 60. Su madre, María Eugenia, pertenece actualmente al consejo de administración de la empresa, y para su nieto es también todo un referente a seguir. "Who run the world? #FemalePower" (¿Quién dirige el mundo? #PoderFemenino), escribió el pasado año nuevo en homenaje a su madre y su abuela junto a una imagen en la que posa feliz entre ellas.

A pesar de que Iñigo nació en Madrid, está muy orgulloso de sus orígenes vascos y de los colores de la camiseta del Athletic de Bilbao, como demostró en alguna ocasión animando a su equipo con su madre en el Wanda Metropolitano. "We are made in Bilbao" (Estamos hechos en Bilbao), publicó entonces.

De seguir consolidando su relación, es probable que pronto veamos a Tamara Falcó compartiendo algunos de estos planes con su familia política, aunque parece que de momento prefieren salir en pareja o en compañía de algunos amigos para seguir conociéndose. Este fin de semana, días después de que la revista ¡HOLA! publicase sus imágenes más románticas, les veíamos desafiar al frío y a la lluvia para disfrutar de una nueva cita nocturna muy elegantes, pero sobre todo, muy enamorados. Como la ganadora de la pasada edición de MasterChef Celebrity, él también es un apasionado de la buena cocina. Además, le encantan los animales, los coches, los deportes como el kite surf y el esquí, los viajes y los animales.

