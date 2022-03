¡Tic, tac! Comienza la cuenta atrás para Lorena van Heerde: 'Qué ganas tenemos de ser cuatro'

El pequeño Rafik, que se llamará como su padre, se está haciendo de rogar y eso que el médico había anunciado a Lorena van Heerde a mediados del mes pasado que se le iba adelantar el parto. Sin embargo, la modelo, que ya ha alcanzaso las 40 semanas de embarazo, continúa esperando para dar la bienvenida a su segundo hijo. Una espera que se le está haciendo larga como ha demostrado en la última fotografía familiar que ha compartido con sus seguidores, una bella estampa que está deseando ampliar con la niña que viene en camino.

"¡Qué ganas tenemos de ser cuatro en las fotos", escribía ansiosa la ex miss España junto a una imagen en la que posa con su tripita de embarazada mientras abraza a su hija Alexia, de tres años, y a su marido, Rafik Dehni, que a buen seguro comparte la impaciencia de su esposa por dar la bienvenida al pequeño lo antes posible. La publicación pronto se llenó de mensajes de ánimo a la pareja y buenos deseos de cara al inminente nacimiento de su segundo hijo.

Lorena está viviendo con mucha ilusión su embarazo, aunque según ella misma ha confesado los primeros meses fueron un tanto complicados. "Los cinco o seis primeros meses me los he pasado vomitando y con dolor estomacal continuo", aseguraba. Esta situación, sin embargo, no ha impedido que se cuide y se mantenga tan en forma como antes. "He caminado muchísimo cada día, más mi trote de vida diaria con Alexia... Me he mantenido fuerte y en forma", decía la modelo alicantina que no ha dejado de practicar yoga ni de compaginar el trabajo con sus estudios de periodismo, carrera en la que se matriculó a mediados de mayo.

Fue a comienzos de septiembre cuando Lorena y Rafik Dehni, el cirujano con el que lleva más de seis años, anunciaron emocionados el segundo embarazo de la modelo. "El milagro de la vida vuelve a nosotros para darle el mejor regalo a Alexia: un hermanito. Seis meses y medio creando vida en mi vientre", decían junto a una imagen en la que aparecen posando muy sonrientes rodeados de globos azules y plateados -dando pistas acerca del sexo del bebé- y en la que la pequeña Alexia besa con cariño la barriguita de su mamá.

