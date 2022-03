Carlos Felipe y Sofia de Suecia celebran con sus hijos el Día del Padre en el parque de Haga

Ayer, como cada segundo domingo de noviembre, los niños de Suecia celebraban el Día del Padre (Fars dag). Por supuesto los hijos del príncipe Carlos Felipe festejaron la ocasión despertando a su padre con besos y abrazos y, si fueron fieles a la tradición sueca, hasta con un pastel (tårta) y unas flores (blommor). Y así, entre achuchones y el divertido plan que disfrutaron los cuatro en la Casa de las Mariposas, donde la temperatura en ningún momento baja de los 25 grados, la familia del príncipe Carlos Felipe combatió los fríos del señalado día.

Los príncipes Carlos Felipe y Sofia llevaron a sus hijos a la Casa de las Mariposas en Haga Park, a tiro de piedra de la residencia de los príncipes Victoria y Daniel. Semejante oportunidad no podían desaprovecharla y por supuesto se acercaron a saludar a sus primos cuanto todavía se encontraban allí. Los príncipes Estelle y Oscar se conocen la atracción como la palma de su mano, pero no se resisten jamás a un domingo con los primos, como informa la publicación sueca Svenskdam.

La imagen de Alexander y Gabriel celebrando el Día del Padre junto al príncipe Carlos Felipe de Suecia en la Casa de las Mariposas, que alberga cientos de mariposas exóticas, además de peces, ranas, tortugas, codornices e insectos, muestra a los tres de espaldas observando alguna de las criaturas de este entorno natural. Si bien no podemos admirar su cara bonita, podemos apreciar que el cabello de Alexander sigue creciendo... Y ya los rizos, como los de su padre, le sobrepasan la espalda. Su hermano pequeño, que ha heredado el cabello liso y todo lo demás de la princesa Sofia, no busca la protección del mayor y corre a ponerse en primera fila para no perderse detalle del espectáculo.

Después de la decisión del rey Carlos Gustavo de delimitar la familia del Rey y privar a los hijos de los príncipes Carlos Felipe y Magdalena de sus títulos, algunos temían dejar de ver con la frecuencia a la que estaban acostumbrados a los cinco nietos relevados de los reyes Carlos Gustavo y Silvia. Pero parece que la pareja no abandonará a los suecos y a los ciudadanos del mundo que desean ver crecer a sus pequeños. Esta imagen es una señal en esa dirección.

