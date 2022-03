Mette-Marit de Noruega habla de su nueva vida, tras la enfermedad

El largo desfile de los cientos de invitados de todo el mundo a la entronización de Japón y el deslumbrante brillo de las reinas y princesas de Europa asistentes no ha impedido advertir la notable ausencia de Mette-Marit de Noruega. Sus admiradores más incondicionales la han echado en falta del brazo de su marido, el príncipe Haakon, desfilando por la alfombra roja vestida para reinar como las otras damas de la realeza que sí se han dado cita en el Palacio Imperial. En esta ocasión el Heredero noruego ha asistido al gran acontecimiento sin la Princesa, que se ha visto obligada a reducir su agenda oficial desde el año pasado por razones de salud.

Desde que el pasado octubre de 2018 anunciara que padecía fibrosis pulmonar crónica, una enfermedad respiratoria con patrón restrictivo que calcifica el tejido de los pulmones dificultando la respiración, ha bajado el ritmo de trabajo y no aparece mencionada entre las actividades de la Casa Real noruega. Un año después, más adaptada a convivir con “la incertidumbre” de un pronóstico incierto, la princesa Mette-Marit ha hablado con la prensa noruega sobre su nueva realidad, tras la enfermedad, durante su gira literaria por Alemania.

A bordo del tren literario Berlín-Frankfurt, dio nuevos detalles de su estado y de su ahora lento discurrir, aunque reconoce que prefiere no hablar de su dolencia: “Soy consciente de mi estado de salud, pero no quiero que se le preste mucha atención desde fuera”, aseguró. “Me siento más cansada que antes, así que tengo que cuidarme más de lo que solía hacerlo”, declaró antes de manifestar que se siente optimista sobre su recuperación: “Tengo más poder de decisión sobre mi vida diaria, y me doy cuenta de lo beneficioso que es para mí. Puedo salir a pasear y tengo más tiempo para leer. Es como si mi vida hubiera disminuido la velocidad”. Agradece la comprensión de los suyos porque “me apoyan totalmente”, antes de terminar la entrevista y continuar su su vida despacito.

