La curiosa táctica que probablemente usó la princesa Kate para salir del hospital sin ser fotografiada

Kate Middleton (42) ya se encuentra recuperándose en su casa de Adelaide Cottage, en Windsor, desde que el lunes recibió el alta hospitalaria tras haberse sometido el pasado 16 de enero a una cirugía abdominal planificada. A diferencia del rey Carlos, quien también abandonó ese mismo día el centro sanitario, la princesa de Gales no fue fotografiada a su salida y eso podría deberse a una curiosa táctica para salir sin ser vista.

VER GALERÍA

Los 13 días que Kate estuvo hospitalizada estuvieron marcados por el secretismo y durante su estancia solo se vio en una ocasión al príncipe Guillermo en su coche para visitar a su esposa. Esta ausencia de imágenes choca con las veces que se vio a la reina Camilla entrando y saliendo de The London Clinic durante los tres días que el monarca permaneció para ser intervenido de un agrandamiento de próstata. De hecho, el propio Carlos entró y salió por su propio pie y por la puerta principal de la clínica saludando a los fotógrafos que estaban en los aledaños de la entrada.

VER GALERÍA

- Así ha estado el príncipe Guillermo junto a Kate Middleton cada día desde su ingreso

- La verdadera razón por la que la estancia en el hospital de Kate Middleton se está llevando con tanto secreto

- Así es cómo la princesa de Gales espera trabajar durante su convalecencia

VER GALERÍA

Según informa HELLO! en la entrada del hospital había una veintena de reporteros gráficos, pero ninguno de ellos captó a la princesa de Gales. El fotógrafo de realeza, James Whatling, ha contado en el podcast A Right Royal que quizá Kate Middleton puedo haber abandonado el hospital y pasar desapercibida con su asistente personal Natasha Archer, quien fue el único miembro del equipo de Kate que fue captado conduciendo un Range Rover que llevaba ramos de flores, plantas y regalos. Archer, de 36 años, lleva trabajando para la Princesa desde hace más de una década y posiblemente en ese momento se dirigió a Adelaide Cottage. La editora de realeza de HELLO!, Emily Nash,asegura que “algunas personas dicen que la Princesa de Gales estaba en la parte de atrás del coche de su asistente, pero aunque he mirado la imagen, no pude verla”.

VER GALERÍA

- Carole Middleton toma las riendas para ayudar a la familia tras la operación de Kate

- Las pistas que indicaban que algo le pasaba a la princesa de Gales

Whatling tiene su propia teoría sobre cómo Kate podría haber salido “sin problemas”. “Todo lo que tuvieron que hacer fue poner a la princesa de Gales en un automóvil que no era reconocible como un vehículo real. Harry y Meghan solían usar monovolúmenes sin identificación para que les resultara más cómodo”.

Haz click si quieres ver “Kate, la joya de la corona británica”, un especial donde analizamos la figura de Kate Middleton a sus 40 años, convertida en uno de los miembros más importantes y queridos de la familia real británica. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales marta lozabiográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!