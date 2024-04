Carole Middleton toma las riendas para ayudar a la familia tras la operación de Kate

Los príncipes de Gales han encontrado en la familia de Kate el mejor apoyo en estos momentos delicados, después de que la Princesa se sometiera en la Clínica Londres a una cirugía abdominal planificada de la que ya se recupera en casa, tras dos semanas hospitalizada, y que la mantendrá de baja hasta después de Semana Santa. La familia Middleton, es decir, los padres y los hermanos de la Princes han despejado sus compromisos para apoyarla en su recuperación y cuidar de los tres hijos de la pareja, los príncipes George (10), Charlotte (8) y Louis (5), pero sí hay un miembro del clan que ha tomado las riendas esa es, su madre, Carole Middleton.

VER GALERÍA

El príncipe Guillermo ha estado junto a su mujer durante su estancia en el centro sanitario y también ahora que ha regresado a Adelaide Cottage para cuidarla, apoyarla y estar junto a sus hijos para que puedan vivir con normalidad todo este proceso. Pero no están solos. Michael y, sobre todo, Carole Middleton son unos abuelos muy presentes que están acostumbrados a quedarse por la noche con ellos o a cuidarlos durante las ausencias de sus padres. “Los Middleton son una familia muy unida y Carole es una abuela muy implicada, estoy segura de que está al frente de la familia”, ha asegurado la experta en realeza Ingrid Seward a Hello!. Mientras el hijo de Carlos III es el encargado de llevar a los niños cada mañana al colegio, habitualmente es su abuela materna la que los recoge y les lleva a las actividades extraescolares correspondientes.

También los tíos de los príncipes, Pippa y James Middleton, están ayudando y velan por la Princesa durante la recuperación que comienza ahora en su casa de Adelaide Cottage (Windsor), que, además está cerca de sus respectivos domicilios. Los príncipes de Gales están muy unidos a los padres y hermanos de Kate y el heredero al trono los siente como si fueran su propia familia.

- Las pistas que indicaban que algo le pasaba a la princesa de Gales

- Así es la clínica en la que la princesa de Gales permanecerá ingresada entre diez y catorce días

- Así fue la última aparición de la princesa de Gales con su marido y sus hijos antes de su operación

VER GALERÍA

Aunque no se han dado más detalles sobre la cirugía a la que se tuvo que someter la nuera del rey Carlos, el Palacio de Kensington ya confirmó que no estaba relacionada con un problema canceroso. La agenda de la princesa de Gales se ha cancelado hasta después de Pascua, y la del príncipe de Gales también la ha puesto en pausa. Dado este bache de salud, la pareja no podrá ir a un viaje oficial a Italia que iban a emprender en marzo y que podría haber incluido una audiencia en el Vaticano con el Papa Francisco.

- El príncipe Guillermo pospone su agenda para estar junto a su mujer en el hospital

- La princesa de Gales celebró su 42º cumpleaños en privado con su familia

VER GALERÍA

Poco después de conocerse que la princesa de Gales había recibido el alta, el Rey salía también del hospital, muy sonriente y acompañado de la reina Camilla, tras haber sido operado de la próstata. En su caso, estuvo tres días ingresado y no se espera su recuperación total hasta cerca de un mes. Estas dos bajas en la familia real británica, unida a la del príncipe Guillermo que también ha suspendido sus compromisos, deja a la Monarquía sin sus tres pesos pasados durante unos días, por lo que tomarán las riendas de la agenda real la princesa Ana y los duques de Edimburgo.

Loading the player...

Haz click si quieres ver “Kate, la joya de la corona británica”, un especial donde analizamos la figura de Kate Middleton a sus 40 años, convertida en uno de los miembros más importantes y queridos de la familia real británica. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales marta lozabiográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!