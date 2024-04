Reencuentro con sus hijos, máximo secreto y una celebración en el aire: así ha sido el regreso a casa de la princesa de Gales

Kate Middleton (42) ya ha pasado su primera noche en su casa de Adelaide Cottage, en Windsor, tras recibir este lunes el alta hospitalaria después de permanecer trece días ingresada debido a una cirugía abdominal. La princesa de Gales, quien seguirá de baja por lo menos hasta después de Semana Santa por consejo médico, se ha reencontrado por fin con sus hijos tras casi dos semanas separados, mientras el secretismo y el hermetismo sobre su estado de salud lo invaden todo.

El Palacio de Kensington a través de un comunicado, informó que Kate había regresado a su casa para continuar recuperándose de su cirugía y que estaba haciendo buenos progresos a la vez que se agradecían todos los cuidados médicos y los buenos deseos venidos de todo el mundo. Esa fue la única confirmación de que la Princesa había dejado The Clinic London porque no hubo ninguna imagen de ella ni de su marido abandonado el centro sanitario, como sí ocurrió con el rey Carlos, quien salió por la puerta principal de este mismo hospital junto a su esposa y por su propio pie.

El hermetismo y la discreción están marcando este bache de salud de Kate y lo único que se sabe es que se sometió a una operación abdominal programada y que no se trata de un proceso canceroso. En cualquier caso, la princesa de Gales ya ha podido reencontrarse con sus tres hijos, los príncipes George (10), Charlotte (8) y Louis (5). No hay constancia gráfica que los pequeños, con los que se ha mantenido en contacto por Facetime, la hayan ido a ver a la clínica, así que el reencuentro habrá estado lleno de emoción y de muchos besos y abrazos. Se considera que es el periodo más largo en el que madre e hijos han estado separados.

Además del príncipe Guillermo, quien no se ha separado de la cama de su esposa y ha suspendido su agenda para poder acompañarla, la familia Middleton ha estado muy pendiente de los tres pequeños, especialmente la madre de Kate, Carole, quien ha cogido el timón de la casa. Está muy acostumbrada a quedarse con sus nietos en muchas ocasiones. Se ha encargado de que los tres pequeños príncipes no hayan visto alterada su rutina diaria, que hayan acudido a clase y que todo funcione en el hogar.

Precisamente este miércoles, Carole Middleton cumple 69 años y dado el estado de convalecencia de su hija mayor, la celebración de una gran fiesta está en el aire, no obstante, seguro que reunirá a su marido y a sus otros dos hijos, Pippa y James, en algún momento del día.

Aunque la princesa de Gales está en su coqueta casa de Adelaide Cottage, en principio no está previsto que lleve a sus niños al colegio como acostumbra cada mañana, aunque la prensa británica apunta que está ansiosa por volver a trabajar lo antes posible. Según vaya evolucionando, irá realizando tareas de despacho a través de teletrabajo, pero no está previsto que se la vea en público hasta después de Semana Santa, según han aconsejado los facultativos.

