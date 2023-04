El sorprendente invitado en la coronación del rey Carlos: el exmarido de Camilla

La coronación de Carlos y Camilla es inminente. Se conocen ya varios detalles y algunos de los invitados así como las ausencias. Después de que se informara que el príncipe Harry acudirá solo al gran acto con el que la monarquía británica simboliza la nueva era, se ha conocido que el exmarido de la reina Camilla, Andrew Parker Bowles, se encontrará entre los 2.000 invitados que el 6 de mayo estarán presentes en la Abadía de Westminster de Londres.

Ha sido The Times el que ha dado conocer la inesperada y sorprendente noticia. El rey Carlos quiere un acto breve, reducido y acorde a los nuevos tiempos por eso llama la atención la presencia de Parker Bowles. Sin embargo, esto demuestra que para la reina consorte su primer marido sigue siendo alguien importante en su vida. Además, los nietos que ambos comparten serán pajes de los Reyes en la ceremonia.

Hace unos días, Sarah Ferguson, exmujer del príncipe Andrés, habló después de que trascendiera que no ha sido invitada. Debido al hecho de que ya no está casada con el duque de York, no forma parte de la Familia Real. S

Andrew Parker Bowles y Camilla se casaron en 1973 y tienen dos hijos, Tom Parker Bowles y Laura Lopes. Estuvieron casados hasta 1995 (22 años). Después, él contrajo matrimonio en 1996 con Rosemary Pitman, quien falleció en 2010. Por su parte, Camilla se casó con el entonces príncipe Carlos en 2005.

Un amigo de Parker Bowles asegura a The Times que la reina Camilla y su ex están muy unidos y que "almuerzan juntos con frecuencia y él siempre está ahí". Antes de casarse con Camilla mantuvo un romance de juventud con la princesa Ana de la que sigue siendo muy amigo y a menudo se les ve juntos en el Royal Ascot. Además, fue compañero de polo de Carlos III y compartían su pasión por las carreras de caballos.

Será la segunda coronación a la que acuda Andrew pues ya participó el 2 de junio de 1953 en la de Isabel II donde ejerció de paje de Lord Simonds, entonces Lord Canciller General, a quién llevó su corona. Su madre era buena amiga del duque de Norfolk y como el Lord Canciller no tenía hijos sugirió que Andrew estuviera en el cortejo.

Las damas de Camilla en la coronación

Casi a la vez de que se supiese esta presencia en la coronación se ha sabido que Camilla tendrá dos asistentes en la solemne ceremonia religiosa. Se trata de su hermana, Annabel Elliot, y de Fiona Mary Petty-Titimaurice, una de sus seis damas de compañía. El nieto de Annabel, Arthur Elliot, será uno de los pajes que lleve la pesada capa de la reina.

La recordada reina Isabel tuvo seis damas de honor el día de su coronación, quienes vistieron de blanco con tiaras doradas y aparecieron a saludar en el balcón del Palacio de Buckingham junto a la Familia Real. Ellas fueron las encargadas de llevar la cola del largo manto de armiño de la monarca.