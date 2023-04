La reina consorte Camilla está 'dolida' por los comentarios que el príncipe Harry le dedica en sus memorias

Quedan poco más de dos semanas para la coronación de Carlos III, una ceremonia histórica celebrada en la Abadía de Westminster, donde acudirán representantes de Casas Reales de todo el mundo, líderes internacionales y, por supuesto, los miembros de la realeza británica. Entre todos los invitados hay una presencia que genera mucha expectación: la del príncipe Harry, que acudirá solo, sin Meghan Markle ni los príncipes Archie Harrison y Lilibet Diana. El quinto en la línea de sucesión al trono va a reencontrarse con los Windsor cinco meses después de la publicación de sus polémicas memorias, un libro que ha supuesto un auténtico tsunami en el seno de la Corona y que no ha sentado bien a la reina consorte.

VER GALERÍA

-La línea de sucesión al trono británico en el reinado de Carlos III

-¿Ha hablado el príncipe Harry con su padre antes de aceptar la invitación a la coronación?

Lady Lansdowne, ayudante de Camilla, ha explicado en The Times que los comentarios que el duque de Sussex hace sobre la esposa de su padre en las páginas de En la sombra (Spare) le han molestado. "Por supuesto que le molesta, por supuesto que le duele, pero ella no deja que eso la afecte. Su filosofía siempre es: No le des importancia y todo se arreglará; cuanto menos se diga, antes se arregla'". Esta diseñadora de interiores es una de las personas que mejor conoce a la reina consorte, con la que mantiene una amistad desde hace décadas e incluso es la madrina de su hija, Laura Lopes. Es diseñadora de interiores, ámbito en el que se le conoce como Fiona Shelburne, y su esposo, el marqués de Lansdowne, es también muy cercano al monarca.

VER GALERÍA

Las palabras de Harry sobre la reina consorte

En el controvertido relato de su vida, el príncipe Harry se refiere a la reina Camilla como la Otra Mujer, la califica de peligrosa y sostiene que ha filtrado conversaciones privadas a la prensa. Considera que tuvo un papel fundamental en el desmoronamiento del matrimonio de sus padres y en la desaparición de su madre en agosto de 1997. En la histórica entrevista que la princesa Diana dio al programa Panorama de la BBC en 1995 dijo que en su matrimonio eran tres y no dos, y su hijo menor considera que aquellas declaraciones convirtieron a la esposa de su padre en una villana que años después comenzó una campaña en la prensa británica para mejorar su imagen.

-La reacción de Sarah Ferguson tras conocerse que no ha sido invitada a la coronación del rey Carlos

VER GALERÍA

Recuerda que su padre se reunió con su hermano y con él tras conocer por separado a Camilla para saber su opinión. Según el duque de Sussex ambos dieron su aprobación porque querían la felicidad del entonces príncipe Carlos, pero le pidieron que no se casara con ella. Tras esto, cree que Camilla empezó a desarrollar un plan dirigido al matrimonio y la corona. "Empezaron a aparecer noticias en todos los periódicos sobre su conversación con Willy, crónicas que recogen detalles minuciosos, ninguno de los cuales provenía de mi hermano, por supuesto. Solo podía haberlos filtrado la única otra persona presente", asegura en su libro.

Este relato en el que habla con dureza sobre la reina Camilla causó el enfado del rey Carlos, quien considera que su hijo menor ha "cruzado la línea", según The Mirror. Tras la publicación del libro habría comenzado el proceso de desalojo de Frogmore Cottage, la casa de los duques de Sussex en Londres que ahora pasa a ser el hogar del príncipe Andrés, quien a su vez deja Royal Lodge. Al margen de estos cambios, la presencia de Harry en un día tan importante podría hacer que acerque posturas con la familia y salvar la enorme brecha que hay entre ellos desde su marcha a Estados Unidos en marzo de 2020.