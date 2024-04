Los duques de Sussex se despiden de Canadá rodeados de especulaciones sobre su futuro

Los duques de Sussex han finalizado ya su mediático viaje por Canadá, que ha escenificado su resurgir tras un 2023 poco fructífero y que se ha producido después de que el príncipe Harry viajara a Reino Unido para ver a su padre después de que hiciera público que el rey Carlos III tiene cáncer. Una carrera de curling en la que estuvo Michael Bublé y su esposa Luisana Lopilato y una gala han cerrado este desplazamiento con el que el príncipe Harry y Meghan Markle han promocionado los Juegos Invictus de 2025, pero que ha supuesto mucho más pues con el rey Carlos y Kate Middleton convalecientes se ha especulado con la posibilidad de que regresaran a sus deberes reales.

VER GALERÍA

PINCHA AQUÍ PARA VER TODAS LAS FOTOS DE LA GALERÍA

Harry, Meghan junto con Michael Bublé, canadiense de nacimiento, y su mujer estuvieron con familiares de militares y simpatizantes en el centro comunitario Hillcrest, que tiene instalaciones de curling, un deporte que se practica en una pista de hielo en el que dos equipos compiten entre sí deslizando piedras de granito de 20 kilos. El Príncipe, incluso se atrevió a salir a la cancha en silla de ruedas, como harán los participantes de los Juegos que organizará el año que viene para veteranos militares y heridos en actos de servicio.

El viernes por la noche, los Sussex fueron despedidos tras este viaje de tres días con una gala que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Vancouver a la que acudieron representantes del Gobierno, de los miembros de la Fundación Juegos Invictus, patrocinadores así como sus “queridos amigos Michael Bublé y Luisana Lopilato”. Para comenzar el acto, los Duques fueron obsequiados con mantas especiales tejidas a mano para sus hijos Archie y Lilibet. Para esta cita, Meghan eligió un vestido verde oliva de un solo hombro de la diseñadora canadiense Greta Constantine, un collar de Logan Hollowell y zapatos de Manolo Blahnik.

- Así se presentan el príncipe Harry y Meghan Markle en su nueva web con la que desafían a la Familia Real

- La próxima cita del príncipe Harry en Londres a la que es muy posible que le acompañe Meghan Markle

- El príncipe Guillermo retoma su agenda con un gran cambio, mientras Harry espera una jugosa indemnización

VER GALERÍA

VER GALERÍA

El cantante, poseedor de una de las voces más poderosas y elegantes del momento, arrancó el evento interpretando la mítica canción My Way de Frank Sinatra, quien también mandó a Harry “nuestros deseos de curación para tu padre”, en un gesto hacia el rey Carlos III tras anunciarse que tiene cáncer. Después, el príncipe Harry tomó la palabra y dijo: “Los Juegos Invictus no son solo una competición; son una forma de vida… una celebración del espíritu humano. Los Juegos nos brindan una plataforma para mostrar sus habilidades, inspirar al mundo y honrar los sacrificios de aquellos que hemos perdido. Son un recordatorio de que no nos definen nuestras lesiones, sino nuestra fuerza, nuestro compromiso y nuestra capacidad para superar la adversidad”.

VER GALERÍA

- Guillermo, Harry y la historia de una relación rota ¿sin solución?

- Las visitas que ha recibido Carlos III tras conocerse que tiene cáncer y la llamativa ausencia

Este viaje ha sido de lo más significativo para los Sussex, pues en su primer día aparecieron en Vancouver con un misterioso despliegue de cámaras de televisión. Después se supo que formaba parte de una entrevista que el Príncipe iba a dar al programa matinal Good Morning America, uno de los más vistos de los Estados Unidos y que emita la cadena ABC desde 1975. Harry dejó claro a su entrevistador Will Reeve, el presentador estrella e hijo de Christopher Reeve, el actor que dio vida a Superman, que el encuentro que tuvo con su padre en Londres “queda entre él y yo”. Aun así explicó cómo se produjo su viaje exprés a Londres: “Hablé con él, me subí a un avión y fui a verlo tan pronto como pude” y dijo sobre cómo fue esa reunión: “Mira, amo a mi familia. Estoy agradecido por el hecho de que pude subirme a un avión e ir a verlo y pasar tiempo con él”. Entonces, el presentador le preguntó si la enfermedad de Carlos podía tener un efecto de unión familiar. “Absolutamente, sí, estoy seguro. Lo veo cada día con estas familias (en referencia a los participantes de los Invictus, militares heridos física o psicológicamente) veo la fuerza de una familia cuando se une, creo que cualquier enfermedad une a las familias”.

VER GALERÍA

¿Es posible su regreso temporal como royals?

Estas palabras han dado lugar a múltiples interpretaciones. ¿Le gustaría simplemente pasar más tiempo con su familia o está dispuesto ir mas allá? Hay quien ha visto en este resurgir de los Sussex en este preciso momento una forma de decir que están ahí y que ellos tienen ganas y capacidad para llenar el hueco en la agenda que dejan Carlos III y la princesa de Gales. Además, algunas personas de su entorno aseguraron a The Times que el Príncipe estaría dispuesto a dar el paso si su padre se lo pide. Pese a que pueda parecer sorprendente a tenor de la distancia que ha tomado la pareja desde que se mudaron a California tanto de los Windsor como de Reino Unido, lo cierto es que va en línea con lo que siempre reclamó Harry y su abuela no le concedió. En aquellas arduas negociaciones en Sandringam él pedía matener un pie dentro y otro fuera, es decir, hacer su vida lejos, pero permanecer al servicio de la Corona para cuando fuera necesario. Isabel II no aceptó una menbresía a tiempo parcial a la Corona, pero ahora con el nuevo Rey podría haber margen para renegociar ciertos términos, máxime cuando se dan circunstancias tan excepcionales.

Llegados a este punto, el foco se vuelve hacia Carlos III. Sin embargo el nuevo monarca no parece dispuesto a flexibilizar lo firmado, según han confirmado fuentes de su entorno al Daily Mail, que descartan categóricamente la posibilidad de que escenificar esa imagen de la unión frente a la adversidad con un hipotético regreso del duque de Sussex a la casa real. Recordemos que aquel acuerdo que tanto tensionó entonces a la familia se acordó no solo con Isabel II, si no que también participaron en las negociaciones el hoy Rey y el príncipe Guillermo, con quien no se ha vislumbrado ni un asomo de acercamiento. Ambos, según aseguran al mismo diario, están en totalmente de acuerdo en que los términos firmados en Sandringham son, de momento, inamovibles.

Loading the player...

Haz click para ver el documental de Harry de Inglaterra, Meghan Markle y su hijo Archie, un episodio especial de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!