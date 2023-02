¡Se inicia la cuenta atrás! Las claves de la coronación de Carlos III

Faltan tres meses para el evento real del año: la coronación de Carlos III en la Abadía de Westminster, escenario de todas las Coronaciones desde 1066. Los planes, gestionados bajo el nombre Operación Orbe Dorado, se llevan en secreto por un puñado de colaboradores del rey que trabajan a través de un consejo privado, sin embargo, ya van trascendiendo algunos detalles sobre una ceremonia que no se celebra en el país desde 1953. El Reino Unido convertirá esta ceremonia estatal financiada por el Gobierno británico en una enorme exhibición de su "poder blando", como ya hicieron durante el Jubileo de Platino de Isabel II o en torno a su muerte, mostrando la enorme capacidad que tiene el país para influir a nivel internacional a través de su imagen, de su monarquía y de una tradición que han convertido en seña de identidad. La audiencia potencial es de cientos de millones de personas en todo el mundo y la oportunidad diplomática única para el reinado de Carlos III. ¡Se inicia la cuenta atrás para el 6 de mayo de 2023! Una fecha que coincidirá con el cuarto cumpleaños de Archie, hijo de los duques de Sussex y uno de los cinco nietos del soberano.

Tres días para celebrar

El sábado 6 de mayo arrancará con una procesión en la que Carlos III, rey, y Camilla, reina consorte, recorrerán las calles de Londres desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster, donde se celebrará el acto central: la solemne coronación. Terminada esta ceremonia, los Reyes regresarán al palacio en una Procesión de Coronación que se espera más vistosa y multitudinaria que la primera, en la que los reyes subirán a la carroza de oro (Gold State Coach) que se reserva para los actos más relevantes de un reinado como son las coronaciones, los jubileos o las aperturas del Parlamento. Los actos de ese sábado terminarán con el tradicional saludo desde el balcón de Buckingham, el primero que hará Carlos III como soberano y en el que se espera que esté rodeado de los "miembros trabajadores" de la Familia Real. Es decir, además de la reina consorte, podrían estar los príncipes de Gales con sus hijos, los condes de Wessex y la princesa Ana con su marido.

El domingo siete de mayo, la BBC (servicio público de radio y televisión británico) ha organizado un concierto para celebrar la coronación en los jardines del Castillo de Windsor con estrellas de la música de nivel internacional (un despliegue similar al que vimos durante el último jubileo de Isabel II). Mientras, en el resto del país, tendrá lugar el tradicional encendido de una iluminación que comprende desde faros y balizas que trasladarán por todo el país el mensaje de que el rey ya ha sido coronado, una antigua forma de comunicación que se sigue usando en eventos relacionados con la vida de los monarcas. Ese mismo domingo se celebrarán por todo el país almuerzos vecinales para que todos los británicos celebren desde las calles y con su comunidad este momento.

El lunes 8 de mayo será un festivo nacional para incentivar a los ciudadanos a unirse a las fiestas del fin de semana anterior, de esta forma se señala que la coronación es un servicio religioso solemne pero también es una ocasión festiva, por eso se celebra terminado el periodo de luto por la muerte de Isabel II. Ese lunes se dedicará a labores de voluntariado y a difundir el servicio público que hace el soberano a través de una iniciativa que se conoce como The Big Help Out.

¿En qué consiste la ceremonia de coronación?

La coronación es la ceremonia en la que el monarca es ungido, bendecido y consagrado, además de investido con las joyas de la Corona. Se materializa en un servicio religioso compuesto por seis etapas: reconocimiento, juramento, unción, investidura (que incluye el acto en sí de la coronación), entronización y homenaje. Es una ceremonia religiosa, aunque gestionada por el Estado, ya que deriva de la idea de que los reyes son ungidos por Dios, por eso es una ceremonia que preside el Arzobispo de Canterbury, preminente sobre el resto del clero anglicano y que sirve para formalizar el papel del monarca como cabeza de la Iglesia de Inglaterra.

¿Es necesario?

Técnicamente no, al menos no es necesario para reinar, prueba de ello es que su tío abuelo, el duque de Windsor, reinó como Eduardo VIII sin llegar a ser nunca coronado. Carlos III reina desde el mismo momento en el que fallece su madre el 8 de septiembre del 2022 y fue proclamado formalmente rey dos días después en un consejo de adhesión que se celebró en el Palacio de St.James. Sí es necesaria en cuanto a su papel como jefe de la Iglesia, ya que marca la entrega de títulos y poderes, momento en el que el Arzobispo de Canterbury bajo un dosel ungirá sus manos, su pecho y su cabeza con un aceite sagrado (es una receta secreta a base de aceites esenciales de naranja, rosa, canela, almizcle y ámbar gris) para después jurarle lealtad.

Adaptarse a los tiempos

La coronación es una ceremonia que está en desuso en la mayoría de monarquías europeas, pero no en la británica, única manteniendo todo el ceremonial que se ha convertido en una imagen de marca de los Windsor y del país. "La coronación reflejará el papel del monarca en la actualidad y mirará hacia el futuro, al mismo tiempo que se arraigará en las tradiciones y la pompa de larga data", aclaró el Palacio de Buckingham abriendo la puerta a posibles cambios, por lo que se espera una celebración más corta (la de Isabel II duró casi tres horas), más inclusiva y más austera que la que tuvo Isabel II -heredera de un imperio que se disolvió durante su reinado- aunque igual de llamativa.

Lista de invitados

Al ser una ceremonia de Estado es el Gobierno británico el que gestiona la lista de invitados. No faltará la Familia Real con labores institucionales, ni las máximas autoridades políticas y eclesiásticas del país, ya que esta ceremonia tiene un fuerte componente religioso. También se espera que estén invitados otros jefes de Estado y los máximos representes de otras monarquías del mundo, sin embargo, la lista podría ser reducida en cierto modo. Hay que tener en cuenta que la Abadía de Westminster tiene una capacidad para 2.200 personas y que para la coronación de Isabel II se incrementó hasta 8.250 personas, a base de tener el templo cerrado durante meses para instalar nuevos asientos y redistribuir el espacio, algo que de momento no se contempla.

Dos coronas para Carlos III

La histórica corona de San Eduardo, pieza central de la coronación de los soberanos británicos durante más de 350 años, ya ha sido retirada de la Torre de Londres para ser adaptada para Carlos III. Es de oro macizo y excepcionalmente pesada, en torno a los dos kilos, quizá por eso no permanece en la cabeza del monarca más de un un minuto. En torno al final de la ceremonia, Carlos III lucirá la Corona del Estado Imperial que -según la tradición- será la que lleve para saludar desde el balcón del Palacio de Buckingham.

Un atuendo muy estudiado

Carlos III tomará por primera vez entre sus manos las otras joyas de la Corona británica que son atributos únicos del monarca: el orbe, que simboliza el globo terráqueo y los tres continentes reconocidos en el época medieval, y hasta dos cetros distintos, uno coronado por una cruz que representa el poder temporal y otro coronado por una paloma que simboliza el Espíritu Santo. La indumentaria que tiene que llevar el soberano también está marcada por la tradición y se compone de hasta nueve prendas distintas, algunas le acompañan durante la mayor parte de la ceremonia como la capa de Estado, hecha de armiño y terciopelo rojo; mientras otras, como la toga de unción, se usan solo en momentos puntuales de la ceremonia.

En esa misma ceremonia será coronada Camilla, reina consorte

El palacio ya ha aclarado que Camilla será coronada en esa misma ceremonia. Su predecesora, la Reina Madre, fue coronada en 1937 en una ceremonia mucho más sencilla y corta que empezó al terminar el homenaje a su marido, el rey Jorge VI, y que también incluía la unción. A la reina Elizabeth (con ella nunca usaron la palabra "consorte" aunque lo fuera) le entregaron el "anillo de la reina", le dieron una vara de marfil a modo de cetro y le coronaron con espectacular pieza que se había mandado a hacer para la ocasión a la joyería Garrard con piedras preciosas que ya estaban en la colección de la Familia Real, entre ellas el polémico Koh-i-Nûr, uno de los diamantes más grandes del mundo. La duda está en si Camilla será coronada como "reina" o como "reina consorte", ya que de forma tradicional no se usa el "reina consorte" en las ceremonias de coronación, pero esto choca con el deseo de Isabel II que pidió que Camilla ejerciera su papel como "reina consorte". Otra de las grandes incógnitas es si Camilla usará la corona de la reina madre o apostará por una alternativa. Lo que haga ese día podría marcar el devenir de los próximos años, ya que la madre de Isabel II llevó esta corona durante el resto de su vida: primero para las aperturas del parlamento durante el reinado de su marido y después la eligió -aunque sin los arcos superiores- para la coronación de su hija en 1953.