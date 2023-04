El hijo de Camilla responde a los dardos que el príncipe Harry lanzó sobre su madre en su biografía

Tom Parker Bowles (48), hijo mayor de la reina Camilla, ha querido contestar a los dardos que el príncipe Harry lanzó en su libro memorias sobre ella en las que la acusaba de ser peligrosa y de filtrar conversaciones privadas a la prensa. Con contundencia, ha dicho que su madre “se casó con la persona que amaba” en referencia a las declaraciones del duque de Sussex en las que la acusaba de desarrollar un plan dirigido al matrimonio y a la Corona.

El escritor y crítico gastronómico, fruto del primer matrimonio de la reina consorte con Andrew Parker Bowles, ha sorprendido con estas afirmaciones pues en rara ocasión se pronuncia sobre su madre y siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano. Sus palabras también han impactado pues se producen en un momento crucial cuando quedan quince días para que los reyes británicos sean coronados y casi cuatro meses después de que la biografía de Harry, En la Sombra, saliera a la venta con reveladores testimonios y opiniones sobre Camilla.

Además, Tom ha querido salir en defensa de su madre y desdecir al príncipe Harry cuando la tacha de urdir toda una estrategia para reforzar su imagen pública. “No me importa lo que digan los demás, este no fue ningún tipo de juego a largo plazo. Se casó con la persona que amaba y eso fue lo que pasó”, ha dicho en el podcast The News Agents. En la Sombra, Harry dice que el príncipe Guillermo y él habían rogado a su padre que no se casara de nuevo y que estuvieran juntos y nada más. “No me alegraba la idea de perder a un segundo progenitor, y no sabía cómo sentirme ante la idea de tener una madrastra que, según pensaba, me había sacrificado en el altar erigido para sus relaciones públicas”, cuenta el duque de Sussex en su libro.

Sobre ese día y cómo afronta su madre la coronación, Tom ha dicho en este podcast que: “Creo que cualquiera estaría ansioso ante una ocasión de este tipo de tanta importancia histórica. Yo estaría aterrorizado si tuviera que caminar usando túnicas antiguas (..) Ella tiene 75 años, pero ya sabes, es difícil hacerlo, pero nunca se ha quejado”. También ha dicho que no le es extraño pensar en Camilla como Reina “porque ella sigue siendo nuestra madre (Tom tiene una hermana)”.

Tras esta defensa, el siguiente paso público que darán los protagonistas de este cruce de declaraciones será el 6 de mayo, cuando el príncipe Harry se encuentre por primera vez con Camilla después de lanzar su explosivo libro y de que Netflix emitiera un documental, contado en primera persona, sobre cómo vivieron los duques de Sussex su salida de la Familia Real.