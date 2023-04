Las presencias incómodas en la coronación de Carlos III

La cuenta atrás está en marcha: el próximo 6 de mayo Carlos III será coronado (también su esposa, la reina Camilla) en la Abadía de Westminster. La expectación es máxima ya que el Reino Unido no vivía una celebración de este tipo –única en Europa- desde 1953, cuando fue coronada Isabel II. Poco a poco se van conociendo todos los detalles, desde las invitaciones hasta los escenarios, sin embargo, el listado de invitados probablemente sea una de las incógnitas que se mantenga hasta el final. Confirmada está la presencia de la Familia Real británica y las máximas autoridades británicas, del mismo modo se espera una nutrida representación de autoridades extranjeras, entre ellas los reyes don Felipe y doña Letizia, pero esto no es todo. Hay un listado de presencias incómodas, algunas confirmadas como la del príncipe Harry y otras no, que la Casa Real británica tiene que estudiar cómo encajar en el gran día del nuevo rey.

Los York

Esta presencia quizá sea la más incómoda de todas por dos factores: el delicado asunto por el que el príncipe Andrés tuvo que apartarse de la vida oficial y porque él nunca quiso –a diferencia de Harry- dar ese paso atrás. Todo lo contrario, el príncipe Andrés dedicó su vida a reclamar una posición dentro de la Casa Real británica para él y para sus hijas. ¿Lo podría haber logrado? Quizá sí, el príncipe Eduardo y su mujer –los nuevos duques de Edimburgo- la tienen, igual que la princesa Ana, sin embargo, su vinculación (nunca aclarada ya que optó por un acuerdo extrajudicial antes de sentarse en los tribunales estadounidenses) con el Caso Epstein puso punto y final a esta batalla personal. No obstante, igual que Harry, él sigue formando parte de la línea sucesoria y ha recuperado cierta presencia en actos de carácter familiar, como confirmó su presencia (llegando un paso por detrás del rey) en el servicio religioso de esta última Pascua que se celebró en el Castillo de Windsor. Aunque no hay que olvidar que desde que comenzó el reinado de su hermano él empezó a perder unos privilegios que Isabel II, como madre, dejó que conservara, aunque fuera del todo impopular que lo hiciera.

Por otro lado, ¿qué ocurrirá con Sarah Ferguson? Ella no forma parte de la familia Windsor desde que firmó su divorcio en 1996, pero sí de la familia York, ya que ha seguido viviendo con el príncipe Andrés y en los últimos años ha recuperado su presencia en algunos actos familiares, en parte, por deseo de sus hijas y del propio príncipe Harry, que rompió el hielo que se había formado en torno a ella (en parte por el enfado del príncipe Felipe, entonces duque de Edimburgo, a raíz de las informaciones que salieron en torno a ella durante su separación del príncipe Andrés y en años posteriores) invitándole a su boda con Meghan.

Los Sussex

El príncipe Harry no está dentro de la Familia Real británica pero sí está en la línea de sucesión y, sobre todo, es el hijo del rey. Su presencia en un acto de Estado de esta dimensión es ineludible, aunque desde hace tres años todo lo que tiene que ver con los Sussex es complicado. Su presencia ha sido una de las grandes incógnitas hasta que esta semana el Palacio de Buckingham ha confirmado que Harry irá, pero lo hará solo, sin Meghan y sin sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet, que ya usan su título de príncipes británicos, pero no será este seis de mayo cuando lo "pongan en práctica".

La presencia de Harry aún plantea alguna incógnita: qué tratamiento, lugar y presencia tendrían en el acto oficial. Hay que recordar que durante el último jubileo de Isabel II su presencia fue casi nula, los duques de Sussex estuvieron al mismo nivel que el resto de nietos y bisnietos de la soberana. Sin embargo, tanto en el funeral como en los actos relacionados con su fallecimiento, el príncipe Harry recuperó su posición, como hijo del rey. Entonces los duques de Sussex ocuparon el lugar que le corresponde y que según la línea sucesoria es detrás de los príncipes de Gales y delante de todos sus tíos –incluidos lo que tienen un papel activo dentro de la Familia Real- y primos.

En el Reino Unido todavía hablan de una posible presencia en el balcón del Palacio de Buckingham para la foto más importante del día, la que pasará a la historia, pero no parece probable que Harry esté allí, ya que Isabel II dejó claro que en la nueva era solo estarían los miembros en activo y eso no incluye ni a los Sussex ni a los York. No parece que Carlos III cambie una norma no escrita que estableció su madre con el fin de allanarle el camino.

Los Spencer

En principio la familia de Diana de Gales –es decir, sus hermanos- tampoco tendrían cabida en la coronación de Carlos III, pero, también se puede analizar como un acto clave en la vida del príncipe Guillermo, como heredero a la Corona británica, y del príncipe George, que desempeñará su papel más importante hasta la fecha como paje de honor en la procesión que tendrá lugar en la abadía de Westminster.

Hay que recordar que Diana de Gales tenía dos hermanas, Lady Sarah McCorquodale, y Jane Fellowes, baronesa por matrimonio, ambas muy cercanas a la princesa y que siempre han estado presentes en la vida de los príncipes Guillermo y Harry. Éste último, sobre todo, el duque de Sussex, quiso dar un lugar destacado a la familia Spencer en su vida e incluyó a sus dos tías en la fotografía oficial del bautizo del príncipe Archie, algo que no hizo el príncipe Guillermo en el bautizo de ninguno de sus hijos. Diana de Gales también tenía un hermano, Charles Spencer, el que heredó el título de conde. Los tres estuvieron con Guillermo y Harry en el último homenaje que se brindó a Diana. Ahora queda ver qué lugar les da el nuevo príncipe de Gales o si se reserva su asistencia al acto que todavía está pendiente, el que tiene que celebrarse en el castillo gales de Caernarfon y en el que se espera que Guillermo y Kate sean coronados oficialmente como príncipes de Gales, título que ostentan, junto al de duques de Cornualles, desde el fallecimiento de Isabel II el pasado septiembre.

