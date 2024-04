Se cumplen 19 años de su boda Carlos III y la reina Camilla, ante un aniversario de boda que no es como esperaban El monarca y su esposa suelen celebrar cada 9 de abril en la intimidad, pero este año son muchas las circunstancias que en cierto modo lo empañan

Cuando se dieron el 'sí, quiero' él era el príncipe de Gales y ella no podía siquiera soñar con ser princesa de Gales. Se le concedió el título de duquesa de Cornualles y comenzó una carrera de fondo para ganarse la confianza de Isabel II y de la ciudadanía -probablemente en este orden-. 19 años más tarde, Camilla es reina consorte, tratamiento que pidió expresamente para ella la antigua monarca en reconocimiento a su servicio a la Corona, y celebra su aniversario de boda como uno de los grandes activos de los Windsor. Sin embargo, las circunstancias que la han llevado a ser la principal cara visible de la Monarquía son las mismas que hacen de este aniversario, quizás, uno de los más tristes.

Carlos III se encuentra en pleno tratamiento contra el cáncer. Igualmente, la princesa de Gales padece la misma enfermedad, lo que mantiene al heredero con una agenda a medio gas. Además, después de varios meses en los que las incógnitas en torno al estado de Kate Middleton centraron buena parte del debate nacional, y también internacional, la institución aún adolece las consecuencias de aquella crisis comunicativa. El temporal se capeó, pero con una noticia devastadora como fue el diagnóstico de la Princesa, y en este contexto los reyes encaran una fecha que siempre han celebrado en privado, sin grandes alardes.

Se espera, por tanto, que este año también disfruten de su día en la privacidad de su residencia de Sandringham, desde donde podrían compartir alguna imagen juntos como han hecho en otras ocasiones a través de sus cuentas oficiales. Este año todo es muy diferente, aunque el monarca parece esforzarse en transmitir la mayor normalidad posible dentro de las adversidades que atraviesan. Carlos III pasa su convalencencia en su remanso de paz del condado de Norfolk, salvo cuando se desplaza al Palacio de Buckingham en Londres por motivos de trabajo. Es algo que hace a menudo, sobre todo para mantener audiencias bilaterales o reunirse pocas personas. No obstante, ya reapareció en un acto público y más o menos multitudinario con motivo de la misa de Pascua. Allí se le vio, algo más delgado, pero exultante ante el cariño de la gente que se acercó a verle y darle ánimos en las inmediaciones de la capilla de San Jorge en Windsor. Al Rey no se le recomienda en estos momentos mantener contacto cercano con una gran cantidad de personas, pero no pudo evitar acercarse a agradecer todo el cariño y estrechar la mano de quien se la ofrecía.

Tiene muchas ganas de volver al trabajo a pleno rendimiento y así lo manifestó nada más que hizo pública su enfermedad. Seguiría el consejo médico, pero deseaba retomar sus compromisos cuanto antes. Por eso, no sorprendió que paulatinamente su agenda fuese intensificándose, aunque siempre con la prudencia que exige su situación. A pesar del bache, la era carolina sigue su curso y así parecen querer dejarlo patente tras algunas novedades recientemente anunciadas. Una de ellas es la apertura al público del castillo de Balmoral, la residencia favorita de lsabel II y una de las más privadas de la Corona. Hasta ahora, este imponente castillo construido en 1855 ofrecía al público un pequeño acceso por los jardines y el salón de baile. Ahora abre otras dependencias que han acogido hechos históricos y muestra la colección pictórica privada del monarca así como una muestra de trajes usados por los miembros de la familia real.

También ha habido cambios en Buckingham, donde acaba de finalizar la reforma de unas de las alas del palacio que podrá así reabrirse al público. Pero la principal reforma aun está en marcha y es la que permitirá a Carlos III y la reina Camilla mudarse definitivamente para 2027 a la que siempre ha sido tradicionalmente la residencia del monarca. Desde que se casaron, su casa en Londres es Clarence House y aunque en un principio el monarca no descartaba permanecer en su vivienda habitual, hace unos meses decidieron que se mudarían al palacio donde tiene lugar la mayor parte de la actividad del monarca. Esos planes siguen en marcha ya que, en cualquier caso, siempre podrá recurrir a Sandringham para descansar o refugiarse cuando necesite tranquilidad como sucede en estemomento tan excepcional.

