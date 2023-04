Sarah Ferguson no está invitada a la coronación pero Carlos III sí ha contado con ella para los festejos

La coronación de Carlos III será más reducida que la solemne ceremonia en la que hace siete décadas su madre fue ungida, bendecida y consagrada. La lista de invitados es más corta y no incluye el nombre de Sarah Ferguson, que sigue vinculada a los Windsor casi tres décadas después de separarse del príncipe Andrés, con el que sigue conviviendo. La que fuera cuñada del soberano no acudirá a la Abadía de Westminster el 6 de mayo, pero sí se unirá a la Familia Real británica para el amplio programa de festejos que se ha organizado para este histórico acto que llega ocho meses después del fallecimiento de Isabel II.

Sarah Ferguson, que triunfa en el mundo literario, ha recibido una invitación por parte de los Reyes para formar parte del gran concierto que el domingo 7 de mayo se ofrecerá en los jardines del castillo de Windsor. Ocupará un lugar VIP en este espectáculo abierto al público (aunque con aforo limitado) en el que Carlos III pretende celebrar su reinado con los ciudadanos. Sobre el escenario veremos a Katy Perry, Take That, Lionel Richie y Andrea Bocelli así como a grupos de baile. Se espera que Fergie acuda con sus hijas, las princesas Eugenia y Beatriz, y con su exmarido, que también formará parte de los actos aunque está retirado de la vida pública.

La duquesa de York seguirá muy de cerca todos los pasos de la coronación. Ha explicado que la ceremonia la verá por televisión en directo, escuchando la narración de los comentaristas. "Tomaré un té y un sandwich de pollo para la coronación, sacaré las banderitas, eso es lo que haré porque me hará muy feliz”, ha dicho en ITV Loose Women Fergie, que se ha hecho cargo junto a su exmarido de los corgis de Isabel II. Además, ha reconocido que no esperaba que los reyes Carlos y Camilla contaran con ella para el acto porque "no puedes tener las dos cosas, no puedes estar divorciada y luego decir, quiero esto". Sí forma parte de otras citas de la Familia Real como la Misa de Pascua o las navidades en Sandringham.

El apoyo de Sarah Ferguson a la Corona es firme porque "amo la institución de la monarquía y creo en defenderla", según decía en People. "Apoyo mucho al Rey y la Reina Consorte, y estoy realmente contenta de hacer lo que sea necesario para apoyarlos en el camino que tienen por delante", añadió. La Duquesa era una gran amiga de la princesa Diana y adoraba compartir tiempo con Isabel II, a la que definía como "la suegra y amiga más increíble". Además, agradeció públicamente "la generosidad que me mostró al permanecer cerca de mí incluso después de mi divorcio".