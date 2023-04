Los reyes Juan Carlos y Sofía, entre los invitados a la coronación de Carlos III según un listado no oficial Está confirmada la presencia Felipe VI y doña Letizia en este acto histórico que tendrá lugar el 6 de mayo en la Abadía de Westminster

El 6 de mayo Carlos III será coronado en una solemne ceremonia que tendrá lugar en la Abadía de Westminster. En este día histórico, el monarca de 74 años estará acompañado de los miembros de la Familia Real británica, representantes de Casas Reales de todo el mundo, líderes políticos y religiosos... Más de 2.000 invitados que por el momento el Palacio de Buckingham no ha hecho públicos, aunque muchos de ellos sí han confirmado oficialmente su presencia. Además, en The Times han elaborado una lista no oficial en la que hay un detalle que llama la atención: incluyen a don Juan Carlos y doña Sofía.

Según este documento, el anterior jefe del Estado español y su esposa habrían recibido la invitación, impresa en cartulina reciclada y diseñada a mano por Andrew Jamieson. Don Juan Carlos y doña Sofía acudieron el pasado mes de septiembre al funeral de la Reina de Inglaterra, con la que mantuvieron siempre una estrecha relación institucional y personal. No en vano, los Windsor y los Borbón están unidos por lazos familiares. La reina Victoria era tatarabuela de Isabel II y de Juan Carlos I. Victoria Eugenia, nieta de la icónica monarca del siglo XIX, era además prima hermana de la madre del duque de Edimburgo que a su vez, era tío en segundo grado de doña Sofía.

Por el momento, la Casa Real ha confirmado a la agencia EFE que don Felipe y doña Letizia acudirán a la coronación. Está previsto que lleguen a Londres la víspera, el 5 de mayo, y que pasen 24 horas en la ciudad del Támesis, en la que se respirará un ambiente de júbilo ya que se han organizado un amplio programa de festejos que se extiende durante tres días. Tras el acto central, la ceremonia religiosa, Felipe VI tiene que volver a España para presidir esa misma noche la final de la Copa del Rey, que enfrentará al Real Madrid y al Osasuna en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

La visita del rey Juan Carlos a Londres

Don Juan Carlos ha estado en Londres esta misma semana. La noche del lunes fue saliendo del prestigioso club Oswalds, donde había estado cenando con un grupo de amigos, y la tarde del martes acudió al estadio Stamford Bridge para disfrutar del partido de la Champions League en el que el Real Madrid ganó por dos goles a cero al Chelsea. Desde HELLO! indican que el padre de Felipe VI no se habría reunido estos días con Carlos III en la ciudad del Támesis. La mañana de este miércoles, el anterior jefe del Estado ha llegado a Sanxenxo (Pontevedra), donde se disputan las regatas del V circuito clase 6mR de la Copa de España de vela. Es la segunda visita a nuestro país desde que trasladó su residencia Abu Dabi.