Así serán los tres días de coronación de Carlos III: sacará la carroza de oro y la incógnita de los Sussex

Reino Unido se prepara para un acontecimiento único: la coronación de Carlos III. La Casa Real británica ha facilitado un programa que además del acto en sí de la coronación acogerá un concierto e invita a los británicos a que celebren este momento histórico con un almuerzo al aire libre. Además, Londres será testigo de cómo desfila con un nuevo monarca a bordo la Gold State Coach, la carroza de oro que suele usarse en los actos más relevantes de un reinado como son las coronaciones, los jubileos o las aperturas del Parlamento. También hemos podido conocer que la ceremonia será más inclusiva que la que tuvo lugar en 1953 cuando Isabel II fue coronada. Queda pendiente saber si el príncipe Harry y Meghan Markle estarán en Londres para el gran acontecimiento.

La solemne coronación de Carlos III tendrá lugar el 6 de mayo en la Abadía de Westminster y estará oficiada por el arzobispo de Canterbury, tal y como lleva haciéndose desde hace casi mil años. La celebración se inspirará en la de Isabel II y sus antecesores y tendrá en cuenta “las tradiciones y la pompa”, pero también quiere ser un reflejo del papel del monarca en la actualidad y de una monarquía que mira al futuro, algo por lo que Carlos, con un gran espíritu transformador y modernizador, siempre ha estado muy interesado.

Una coronación del siglo XXI

Desde el Palacio de Buckingham se ha informado que al acto central le seguirá un programa, concierto incluido, con el que se quiere poner el foco en la idea de que los británicos hagan comunidad y en la fueza del voluntariado, la importancia del servicio público como las bases del reinado. Es decir, Carlos III no acabará con la tradición durante su coronación, sin embargo, la adaptará a los nuevos tiempos y realidades del siglo XXI.

Históricamente, las coronaciones en Reino Unido han estado restringidas al público. De hecho, en la de 1953, la de Isabel II, la aristocracia sí estaba muy bien representada, pero los políticos u otros colectivos brillaron por su ausencia. No será así en la de su hijo, tal y como informa el Daily Mail, que piensa reducir no solo el número de invitados -se habla de 2.000 asistentes, una cuarta parte de los 8.000 que hubo hace 70 años- sino la cuota reservada para personas de alto perfil en favor de una muestra representativa del voluntario de la nación.

La procesión del Rey en la Gold State Coach

Uno de los aspectos más simbólicos será que Carlos III vestirá de uniforme el día en que se le coloque la Corona sobre su cabeza y viajará rumbo a la Abadía de Westminster, donde tendrá lugar la coronación, con su esposa, la reina consorte Camilla en la Gold State Coach, igual que hizo su madre. Será quizá uno de los momentos de más pompa, donde se verá este impresionante carruaje de oro por las calles de nuevo en la conocida como Procesión del Rey. La última que se vio fue en verano, durante el Jubileo de Platino de Isabel II, pero dada su avanzada edad, se colocó un holograma de la monarca.

Debido a que este impresionante carruaje es difícil de conducir, el viaje de regreso al Palacio de Buckingham, una vez coronados -la reina Camilla también portará la corona en el mismo acto que su marido- no hará este viaje de regreso en la conocida como Procesión de la Coronación en la que sí participarán otros miembros de la Familia Real británica. Una vez en Palacio será cuando los Reyes ya ungidos saluden a los ciudadanos desde el balcón con otros miembros de los Windsor, que no se ha especificado quiénes serán, y que todo apunta que serán los que trabajaban en exclusiva para la Corona.

Así, es bastante improbable que en caso de que el príncipe Harry y Meghan Markle decidan aceptar la invitación del rey Carlos a su coronación aparezcan en el balcón de Buckingham ya que no son miembros activos de la monarquía, sino familia del Rey. Su presencia, a pesar de ser el hijo y la nuera del Rey no está del todo asegurada después del documental sobre su vida en Netflix y de la explosiva autobiografía del duque de Sussex.

Una coronación inspirada en el Jubileo de Platino de Isabel Ii

Carlos de Inglaterra quiere que su coronación no solo dure un día y que no sea un asunto que incumba solo al monarca y la Corte por eso ha querido dotarla de más contenido con varios actos que durarán hasta el lunes. Inspirado en el último Jubileo de Isabel II, el Castillo de Windsor acogerá el 7 de mayo un concierto organizado por la BBC, que será retransmitido por televisión, con iconos mundiales de la música y estrellas contemporáneas que estará abierto al público y que incluirá a muchos voluntarios de las organizaciones de las que Carlos y Camilla son patronos en un espectáculo que tendrá efectos de luz y sonido en los jardines del Castillo. En la que seguramente sea la coronación ‘más democrática’ de Reino Unido, varios miles de miembros del público serán elegidos a través de un sorteo que realice la BBC para recibir un par de entradas para este concierto.

Carlos quiere que no solo artistas rutilantes brillen de nuevo en esta fecha histórica, sino que contará con la participación del Coronation Choir (el coro de la coronación), formado por un grupo diverso de personas que se creará a partir de los coros más importantes de todo el Reino Unido como son los coros de refugiados, el del Sistema Nacional de salud, o los grupos de canto de la comunidad LGTBQ+ o los coros de sordos. A este coro se sumará el Virtual Choir, compuesto por cantantes de toda la Commonwealth, para una actuación especial esa noche.

Uno de los momentos más importantes de esa noche será el acto Iluminando la Nación en el que lugares icónicos de Gran Bretaña se iluminarán con proyecciones, láseres, pantallas de drones y otros efectos.

El domingo también se invitará a los británicos a que participen de un gran almuerzo en el que se anima a los vecindarios a hacer comunidad como una manera de compartir un tiempo agradable y conocerse un poco más. Esta iniciativa es una idea de Eden Project, que pretende reducir la soledad y reunir a millones de personas anualmente para impulsar el espíritu colaborativo. Desde el año 2013, la reina Camilla es patrona del Gran Almuerzo y está muy concienciada en los problemas de socialización que tienen las personas mayores a partir de cierta edad.

El lunes, será el fin de fiesta a tres días de celebraciones únicos que estará dedicado al voluntariado bajo el título The Big Help Out para realzar al trabajo que dedican los voluntarios a la hora de unir a las comunidades y crear un legado duradero.

