En mensaje de Leonor tras un acto histórico: 'Hoy es un día que voy a recordar siempre'

La princesa Leonor (17) ha vivido este sábado un día de lo más emocionante y solemne en el que ha mostrado su compromiso con España al jurar la bandera en el patio de la Academia Militar de Zaragoza, en donde entró el pasado 17 de agosto para comenzar su formación castrense en el Ejército de Tierra. Tras prometer fidelidad a la nación, la heredera ha firmado en el libro de honor de La General donde ha dejado plasmado un mensaje de agradecimiento, ante la atenta mirada de su padre y el director general de la institución.

VER GALERÍA

PINCHA AQUI PARA VER TODAS LAS FOTOS DE LA GALERÍA

Ya sin el ros con plumas rojas, la heredera al trono ha estampado su firma, como ya hizo el día de su entrada y ha escrito las siguientes palabras: “Hoy, 7 de octubre de 2023, he jurado ante la bandera de España en la Academia General Militar. Y es un día que voy a recordar para siempre por su significado hondo y especial. Y que me acompañará el resto de mi vida. Me siento muy agradecida con mis profesores, mandos y compañeros. Su ejemplo y guía son valores que recibo con humildad y que honraré con mi mejor ánimo. Con mi cariño, Leonor, Princesa de Asturias.

- No te pierdas el vídeo de la princesa Leonor besando la bandera

- Las emocionantes palabras del rey Felipe a su hija, la princesa Leonor, en el acto de la jura de bandera

- Este es el solemne juramento que ha pronunciado Leonor en Zaragoza

VER GALERÍA

Leonor no ha estado sola. A su izquierda, su padre el Rey, y a su derecha Manuel López, director de la Academia General Militar. Los tres estaban en un despacho en el que había dos marcos de fotos de don Felipe y doña Letizia. Además, se ha facilitado una imagen de la Princesa de Asturias junto a la bandera nacional.

- La princesa Leonor jura la bandera: te contamos en qué consiste esta trascendental ceremonia

- El uniforme de gala de la princesa Leonor que estrenó el rey Felipe hace 38 años

VER GALERÍA

En el día de hoy, una jornada histórica, la primera en la línea de sucesión dinástica se ha comprometido a defender a la nación aún a costa de su propia vida en una ceremonia castrense en la que ha llevado, como el resto de cadetes el uniforme de época del siglo XIX de la primera época de la Academia. Con ella han estado sus padres, quienes han presidido un acto que también ha simbolizado su entrada oficial en el Ejército.