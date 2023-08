El cariñoso reencuentro de la reina Letizia con la cantante Alice Wonder en Mallorca

Las vacaciones de la Familia Real ya han comenzado y, con ellas, la agenda institucional de doña Letizia en Baleares. Tras aterrizar en Mallorca con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, la reina tuvo una cita con la cultura, como ya es tradición en sus veranos en Palma. La esposa de Felipe VI presidió la 13ª edición Atlàntida Mallorca Film Fest (AMFF), acto organizado por la plataforma Filmin, el pasado 30 de julio. Tras finalizar el evento, la reina se reencontró con una vieja conocida: la artista Alice Wonder.

La reina Letizia inaugura su agenda en Palma en una velada de cine y reencuentros

VER GALERÍA

Tras finalizar el evento, en el que Alice Wonder era la encargada de poner el broche final con un pequeño concierto, pudo hablar con la reina. Ha sido la propia artista la encargada de compartir el reencuentro con doña Letizia a través de su perfil público. Ha compartido una preciosa instantánea en la que ambas, con looks de color negro, se agarran de la cintura y sonríen a la cámara, mostrando una gran complicidad entre ellas.

Las 12 veces que la reina Letizia ha triunfado con vestidos cortos

VER GALERÍA

Los caminos de la cantante y doña Letizia se han vuelto a cruzar. La primera vez que coincidieron fue durante la actuación de Wonder en el homenaje a las víctimas del Covid en el Palacio Real, donde interpretó Lucha de gigantes, de Antonio Vega, y su voz emocionó a todos los asistentes, especialmente, a la reina Letizia, que se mostró muy conmovida al escuchar este tema. Un instante muy emocionante en el que la esposa de Felipe VI no pudo contener las lágrimas.

De la 'mágica' entrada al palacio a las conversaciones con doña Letizia: la recepción de Marivent desde dentro

La cantante, que participó en Benidorm Fest 2023 con Yo quisiera, llegó a revelar que en su primer encuentro con los Reyes de España fueron estos los que le pidieron una foto tras su actuación en el mencionado homenaje. E, incluso, contó como anécdota cómo llegó a conversar con ellos: "Me iba escoltando su seguridad y pregunté si tenía que hacer una reverencia, y me dijeron que de tú a tú. Hablamos de todo y me gustó la vibra que me dieron".

La princesa Leonor y la infanta Sofía visitan por sorpresa una granja escuela junto a su madre

VER GALERÍA

Así es Alice Wonder

La carrera de Alice Wonder comenzó a despegar en pleno confinamiento debido, en parte, al éxito de estas tres canciones: No te vayas, Por si apareces y Corazón de mármol. Alice Wonder es su nombre artístico, su verdadero nombre es Alicia Climent, nació en Madrid en 1998 y es un rostro muy conocido entre los amantes de la música indie en español. A pesar de su juventud, lleva una década ligada a la música.

El menú completo que Maca y Daniel de Castro ofrecieron en la recepción de Marivent

De hecho, comenzó su carrera en las redes sociales, donde triunfó cantando en vídeos cortos. Comenzó en 2014 a subir covers de otros cantantes a Instagram, con 18 años publicó su primer EP y, en el año 2017, lanzó su primer LP Take Off, con diferentes canciones que tuvieron una gran acogida entre el público, como pueden ser Run run o Like Mornings y con 24, canta, escribe, produce toca la guitarra y el piano para crear sus propias composiciones; habilidades que demuestran que es una de las artistas más versátiles del panorama español.

Así es Alice Wonder, la candidata a Eurovisión que emocionó a la Reina con su voz

VER GALERÍA