De la 'mágica' entrada al palacio a las conversaciones con doña Letizia: la recepción de Marivent desde dentro

Desde que hace 50 años el Palacio de Marivent se convirtió en la residencia estival de la Familia Real en Palma, son muchos los invitados que han pasado por su interior. Desde monarquías europeas a autoridades internacionales, todos han protagonizado inolvidables posados por sus jardines, de los que ahora hemos podido conocer más detalles. Gracias a la tradicional recepción que se celebró la noche del jueves a la sociedad balear hemos visto cómo se accede y también cómo se vive una cita tan señalada desde dentro. La diseñadora Yola Febrer, que tiene la firma de bolsos Ansa per ansa, ha dado todos los detalles que no se vieron. ¿Quieres conocer todas las curiosidades? Dale al play y no te lo pierdas.

