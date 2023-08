La alegría de la Reina al reencontrarse con Cayden, el perro guía del atleta paralímpico Joan Munar Martínez

De los más de 500 invitados que asistieron este jueves a la recepción de los Reyes en el Palacio de Marivent, hubo uno que llamó especialmente la atención de la Reina. Nos referimos a Cayden, el perro guía del atleta paralímpico Joan Munar Martínez. Tras saludar al deportista mallorquín, de 27 años, la Reina se inclinó para acariciar al animal, un gesto de cariño que que no pasó desapercibido para los fotógrafos que cubrían el acto. Doña Letizia no ocultó su alegría al ver de nuevo a Cayden, al que conoció hace un año en el mismo lugar. En la pasada recepción, tan solo contempló con admiración al perro lazarillo, pero anoche se mostró mucho más espontánea, pues estos animales inspiran mucha ternura por la importante labor que realizan.

Cayden llegó a la vida de Joan a principios de julio de 2022 tras unas semanas de formación en la escuela de perros guía Leader Dogs for the Blind, ubicada en Rochester Hills, Michigan. Desde entonces no se han separado y han viajado juntos por medio mundo.

La discapacidad visual que padece el deportista se llama retinosis pigmentaria. Esta enfermedad afecta a la retina y provoca la pérdida progesiva de visión aunque, por lo general, las personas que la sufren no suelen quedar completamente ciegas. En una entrevista concedida a Televisión Española, Joan contó que gracias a las gafas que lleva, con un filtro amarillo, puede captar "toda la luz posible".

Joan, que nació en Palma de Mallorca el 1 de febrero de 1996, tiene un gran palamerés deportivo. Compitió en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y de Río de Janeiro en 2016. Hace unas semanas, estuvo en el Campeonato del Mundo Paralímpico de París y consiguió la medalla de bronce en salto de longitud. "Ha sido una competición especial para mí. Hace unos meses dudaba si iba a seguir en este deporte debido a falta de motivación, pero con ayuda de mi gente más cercana volvimos a encontrarla, y aquí hemos estado de nuevo, compitiendo con los mejores del mundo", dijo tras el triunfo.

"Una medalla que, seis largos años después, hace que vuelva a subir a un pódium internacional, y os aseguro que ha sido en gran parte posible por mis entrenadores, cuerpo técnico, servicio médico, familia y pareja. Nunca fallan. Feliz de seguir en este deporte, e ilusionado con la temporada que vendrá, en la cual trabajaremos a diario para volver a esta capital en agosto de 2024. Quiero luchar por todo en los JJPP de París", añadió.