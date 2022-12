Así es Alice Wonder, la candidata a Eurovisión que emocionó a la Reina con su voz

Su nombre no para de sonar. Nos referimos a Alice Wonder, la cantante indie que lucha por representar a España en el próximo festival de Eurovisión. Esta madrileña, de 24 años, se ha convertido en una de las candidatas favoritas gracias a su tema Yo quisiera, una canción que, según sus propias palabras, refleja la "tormenta interior que ocurre dentro de alguien que desiste de intentar entender el mundo, simplemente vive en él". Pero antes de acaparar titulares por este hecho, Alice Wonder, cuyo nombre real es Alicia Climent Barriuso, se dio a conocer por su emotiva actuación en el homenaje a las víctimas de la pandemia y al personal sanitario celebrado el pasado 15 de julio en la Plaza de la Armería del Palacio Real, en Madrid.

Aquel día interpretó al piano una versión de Lucha de gigantes, de Antonio Vega, y su voz emocionó a todos los asistentes, especialmente, a la reina Letizia, que se mostró muy conmovida al escuchar este tema. Una vez finalizada la actuación, Alice Wonder mantuvo un breve encuentro con los Reyes. "Me iba escoltando hacia ellos su seguridad y pregunté si tenía que hacer una reverencia, y me dijeron que de tú a tú. Hablamos de todo y me gustó la vibra que me dieron", contó en una entrevista concedida a Cadena 100.

Además, la artista cofesó cómo se había sentido al formar parte de este homenaje. "Entre sueño y trance", aseguró. "Gracias a la Presidencia y a la Casa Real por confiarme esta canción tan bonita para una conmemoración tan especial como lo es honrar a las víctimas de este virus, y al personal médico que nos cuida siempre", añadió.

La carrera de Alice Wonder comenzó a despegar en pleno confinamiento debido, en parte, al éxito de estas tres canciones: No te vayas, Por si apareces y Corazón de mármol. En aquel momento también hizo una colaboración con Rayden en el tema El mejor de tus errores, y la actriz María Pedraza protagonizó el videoclip de su single Que se joda todo lo demás. Pero su andadura profesional comenzó en 2016 dando a conocer su música en redes sociales. Al año siguiente salió a la venta su primer EP, Take Off, en 2018 lanzó su primer disco LP, FireKid, y después Que se joda todo lo demás, su primer disco con todas las canciones en español. Ahora es una de las artistas más aclamadas del Benidorm Fest 2023 y si gana será la nueva representante de España en Eurovisión. "Me buscaron y me lo pensé porque me parece que Eurovisión es un lugar precioso para montar un súper show, y yo lo que hago es más de gira y de conciertos", declaró en una entrevista concedida a Vertele.