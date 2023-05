¿Quién inspira a quién? Las similitudes de la reina Letizia y la princesa Leonor

La confirmación de la infanta Sofía en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, en Aravaca (Madrid), nos ha dejado imágenes muy entrañables y llenas de significado. No solo vimos el orgullo de sus padres, los reyes Felipe y Letizia, sino también de sus abuelos, doña Sofía, Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz, que acudió acompañado de su esposa, Ana Togores. La familia al completo presumió de sonrisa y se dedicaron gestos muy cómplices y cariñosos. Pero, además, al analizar las fotos nos hemos dado cuenta de otro curioso detalle.

Nos referimos a las similitudes que hay entre doña Letizia y la princesa Leonor. Ya hemos comentado en otras ocasiones que madre e hija comparten gustos a la hora de vestir, de peinarse o de maquillarse, pero durante la confirmación de la infanta Sofía las cámaras captaron un instante que demuestra que también hacen los mismos gestos.

Mientras posaban ante los fotógrafos, la Reina y su hija se tocaron el pelo de la misma forma. Con delicadeza, utilizando su mano derecha y al mismo tiempo, se retiraron algunos mechones de la zona delantera para despejar su rostro. Se trata, sin duda alguna, de un pequeño detalle pero que no ha pasado despercibido para nosotros.

Leonor, que hace unos días se graduó en el UWC Atlantic College de Gales, tiene una melena muy bonita y llena de brillo al igual que su madre. A las dos les gusta llevar el pelo suelto y con la raya al medio, aunque en el caso de la Princesa suele llevar ondas más marcadas que la reina Letizia.

Otro detalle en el que nos hemos fijado es que se ha quitado el collar que llevaba últimamente. Hasta ahora, la Princesa solía lucir una discreta gargantilla de oro en la que se podía leer en árabe (lengua que domina a la perfección junto con el inglés y el francés) la palabra 'hub' que significa 'amor', acompañada de un pequeño brillante. Para la confirmación de su hermana, Leonor se decantó por unos pendientes dorados con forma de aro y un nuevo anillo con una piedra de color rojo que llevaba en el dedo índice de su mano izquierda.

Se trata de una costumbre que ha copiado de su madre, quien siempre suele llevar una pieza de joyería en el mismo dedo. El nuevo anillo favorito de la Reina está realizado en oro amarillo de 18 quilates por orfebres italianos y tiene grabado un mensaje: "Amor che tutto move" (que podría traducirse como El amor todo lo mueve), una cita inspirada en la última frase de La divina Comedia, del poeta y escritor italiano Dante Alighieri. En su interior lleva inscrita una frase en inglés: "As long as I'm existing, you will be loved" (Mientras yo exista, serás amado), que está inspirado en una antigua balada inglesa de la Edad Media.

Al analizar sus estilismos, también se puede observar que madre e hija apostaron por el mismo calzado. Como es habitual en cuanto llega el buen tiempo, doña Letizia recurrió a unas alpargatas de cuña de color blanco con forma de 'v' y lazada al tobillo que pertenecen a la marca artesanal Macarena, a la que ha recurrido en numerosas ocasiones.

Por su parte, la princesa Leonor lució unas alpargatas con plataforma, cintas y cuña alta de esparto de color azul marino. Sabemos que es un modelo que pertenece a su madre y que está realizado por la firma Calzados Picón.

Antes de poner fin a esta importante cita familiar, los Reyes y sus hijas dedicaron unos minutos a saludar a todos los ciudadanos que se habían acercado a las inmediaciones de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora para saludarles. De nuevo, vimos el lado más tierno de doña Letizia, que protagonizó una de las anécdotas del día con un bebé que le robó el corazón. Leonor, al igual que su hermana Sofía, mostró esa misma cercanía de su madre saludando a todos cariñosamente y regalándoles la mejor de sus sonrisas.